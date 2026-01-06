El Real Madrid completó en la mañana del día de Reyes su segundo y último entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas, con la ausencia del francés Kylian Mbappé, que no se pudo probar con el grupo y es baja en la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid.

El esguince de rodilla que sufrió Mbappé en el entrenamiento abierto del Real Madrid ante su afición el pasado 30 de diciembre, le deja fuera del derbi madrileño de semifinales de la Supercopa de España. Tras perderse el primer partido de 2026, ante el Real Betis en LaLiga, el delantero francés no pudo ejercitarse el martes y se queda en la capital de España para continuar con la recuperación.

En caso de que su evolución fuese positiva y el Real Madrid accediese a la final de la Supercopa de España, que se disputa el domingo en el estadio rey Abdullah de Yeda, Mbappé viajaría el viernes a Arabia Saudí para sumarse a la concentración madridista.

En una mañana fría en la capital de España, con 3 grados, Xabi Alonso juntó a todos sus jugadores disponibles tras la primera sesión del lunes de recuperación para titulares. Se confirmó la mejoría del central Dean Huijsen, recuperado de la sobrecarga muscular que le dejó fuera ante el Real Betis, y el capitán Dani Carvajal volvió a trabajar con intensidad en la cuarta sesión en la dinámica de grupo, ganando físico para acercarse a su regreso tras dos meses y medio de baja.

El entrenamiento comenzó con un calentamiento en el gimnasio y sobre el césped, los jugadores del Real Madrid completaron ejercicios de movilidad, rondos y una rueda de pase táctica, según informa el club en su web. La mañana la cerraron con la disputa de un partido y afinando puntería con remates a centros laterales.

Junto a Mbappé se ausentaron del grupo el brasileño Éder Militao, que prosigue con el tratamiento de su lesión muscular, y Trent Alexander-Arnold, que viajará a Arabia Saudí pese a no poder tener minutos por un problema muscular.

El Real Madrid, que se enfrenta el jueves al Atlético de Madrid en la segunda semifinal en Yeda (2 p.m.), tras la disputa de la primera entre el Barcelona y el Athletic Club (este miércoles, 2 p.m.), efectuará un último entrenamiento el miércoles, en el escenario del derbi madrileño.