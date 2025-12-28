El pelotero cartagenero Giovanny Urshela denunció este domingo a través de su cuenta de Instagram que fue víctima de los delincuentes en Barranquilla, donde reside con su esposa e hija.

“El turno fue para mí hoy en la ciudad de Barranquilla, donde la delincuencia tocó mi casa”, inicia el mensaje que publicó en sus ‘historias’.

Urshela contó que un grupo de ladrones ingresó a su vivienda, aprovechando que estaba sola, y se llevaron varias joyas y objetos de valor.

El deportista consideró una “fortuna” que tanto él como su familia no se encontraban en la vivienda cuando los delincuentes irrumpieron en esta, evitándose el traumático momento de ser intimidados por los ladrones.

Sin embargo, al regresar a la casa y percatarse del robo no pudieron evitar sentir terror por la violenta intromisión de extraños.

“Afortunadamente por un lado estábamos por fuera de la casa, delincuentes se aprovecharon para entrar a la casa e ir directamente a el cuarto donde duermo con mi esposa e hija para llevarse joyas y objetos de valor que sumando todo es una alta cantidad monetaria”, sostuvo Giovanny Urshela.

Seguidamente dijo que los elementos robados “son lo de menos” porque valora mucho más que su familia esté a salvo.

Urshela dio a entender que sospecha de una persona cercana a su familia, pues los ladrones fueron “directamente” al lugar donde estaban los elementos de valor, información que tendrían muy pocos.

“Lo material se recupera y aprovecho para decirles que siempre estén pendiente de todo y de cada persona que los rodea, que el más cercano es el que puede estar haciéndote daño, ya estamos trabajando para la recuperación de lo robado”, concluyó el pelotero.

Finalmente confirmó que ya se encuentran adelantando las respectivas acciones junto a las autoridades.

“Ya estamos trabajando para la recuperación de lo robado”, concluyó el jugador, mientras el caso sigue bajo investigación y vuelve a encender las alarmas sobre robos en la ciudad.