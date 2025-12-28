Aunque se incorporó en el mes de julio, cuando ya habían transcurrido siete meses del 2025, Luis Díaz fue elegido como el fichaje del año del Bayern Múnich, de acuerdo con una encuesta realizada por el diario alemán Bild.

El reconocimiento refleja el impacto inmediato que tuvo el extremo guajiro en el conjunto bávaro, al punto de imponerse sobre todos los refuerzos del club y, además, ubicarse dentro del top cinco de los mejores jugadores de la temporada.

La votación fue descrita como especialmente reñida, pero finalmente Díaz, contratado por 70 millones de euros, obtuvo el 47% de los votos y superó por estrecho margen a Lennart Karl, quien alcanzó el 42%.

Bild destacó el rendimiento del exjugador del Junior desde su llegada, resaltando sus 13 goles y siete asistencias en los primeros meses de competencia oficial.

En el tercer lugar de la votación quedó el defensor Jonathan Tah, de 29 años, quien pese a una primera mitad de temporada sólida terminó con apenas el 5% de los sufragios emitidos.

En cuanto a la elección del jugador del año, Harry Kane lideró ampliamente con el 34% de los votos, seguido por Michael Olise y Lennart Karl en la segunda y tercera posición, respectivamente. Konrad Laimer ocupó el cuarto lugar y Luis Díaz cerró el ranking de los cinco mejores futbolistas del año con el 4% de las votaciones, consolidando un debut que superó las expectativas generadas en su llegada.

El reconocimiento obtenido por Díaz cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta el corto tiempo que necesitó para adaptarse al fútbol alemán y a la exigencia de un club acostumbrado a competir por todos los títulos. Su velocidad, desequilibrio por banda y capacidad para aparecer en momentos decisivos le permitieron ganarse rápidamente la confianza del cuerpo técnico y el respaldo de la afición, que valoró su entrega y regularidad en una plantilla repleta de figuras consolidadas.

De esta manera, el guajiro cerró un año destacado a nivel individual, consolidándose como una de las piezas más influyentes del Bayern Múnich en 2025. Su presencia en ambas votaciones confirma no solo el acierto de la directiva en su contratación, sino también el protagonismo que logró asumir dentro del equipo, proyectándose como uno de los nombres llamados a marcar el rumbo del club en las próximas temporadas.