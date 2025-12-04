Radamel Falcao García es uno de los deportistas más queridos en Colombia. Sus actuaciones con la selección Colombia y el fútbol internacional le permitieron robarse el corazón de un pueblo que lo ve como uno de los más grandes referentes del deporte nacional.

Por estos días, ‘El Tigre’, como muchos lo llaman, se encuentra en Washington, Estados Unidos, para hacer presencia en la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

Justamente, en este espacio algunos periodistas aprovecharon para preguntarle sobre su continuidad en el fútbol profesional.

“Vamos a ver... yo estoy queriendo jugar. Vamos a ver en enero”, afirmó el samario, en diálogo con ‘TyC Sports’.

Asimismo, se refirió a la selección Colombia y cómo lo ve para enfrentar el Mundial del 2026.

“Colombia ha crecido muchísimo en los últimos años. Quizás no se nos dio en la última Copa América, creo que está compitiendo bien y hay que seguir intentado. Yo creo que dentro de poco se le puede dar a Europa, se consolidan y establecen allá. Esto le va a ayudar mucho al fútbol colombiano”, dijo.

Por su parte, se refirió al River Plate, de Argentina, donde logró consolidarse como ídolo por sus majestuosas jugadas y goles, y sus colegas colombianos que están en el plantel.

“Kevin Castaño es un jugador con muchísimo talento, ha sido su primera temporada en el fútbol argentino. Es un fútbol muy exigente, competitivo. Esperemos que le pueda dar todo lo que él tiene a River, que es un chico con unas características muy buenas que se asemejan a lo que es el mundo River. Y Juanfer es magia pura, esperemos que estén bien para el próximo año y le sigan dando alegrías a los hinchas”, sostuvo.