El mundo respira fútbol con la proximidad de la fecha del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá. Jugadores, directivos, y por su puesto los hinchas están a la expectativa para conocer en que grupo se ubica su selección nacional.

La ceremonia, donde se revelará el futuro de las 48 selecciones nacionales que participarán en el evento deportivo, está programada para llevarse a cabo este 5 de diciembre y al día siguiente –6 de diciembre - se sorteará el calendario de partidos, las horas y estadios de los 104 encuentros.

Vale mencionar que la FIFA determinó que México encabezará el Grupo A, con lo que también tiene asignado el partido inaugural del Mundial 2026 el próximo jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca. Canadá lidera el Grupo C, mientras que Estados Unidos, que tendrá la mayoría de los partidos de la justa, encabezará el Grupo D.

En esta oportunidad La modelo Heidi Klum y el actor y comediante Kevin Hart serán los conductores; además, el actor y productor Danny Ramírez, también estará en el evento. Otros de los artistas que acudirán al evento son: Andrea Bocelli, Robbie Williams y Nicole Scherzinger.

El anuncio será presentado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien estará acompañado en el escenario por leyendas de la FIFA y por representantes de los 42 equipos clasificados, así como aquellos que aún compiten por un lugar.

Durante la transmisión, se ofrecerán análisis y reacciones sobre los enfrentamientos, y se compartirán historias clave y perspectivas sobre las sedes que recibirán al mundo en junio y julio del próximo año.

¿Cómo puede ver el sorteo?

El evento se realizará el 5 de diciembre en Kennedy Center de Washington D.C., Estados Unidos.

Si está en Colombia, la trasmisión podrá verla a partir de las 12:00 del mediodía, a través de las plataformas de FIFA, incluyendo FIFA.com y el canal de YouTube de FIFA.

También la encontrará en los canales locales como Caracol, RCN y Win Sports.