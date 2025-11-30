Barranquilla amanece con ese cosquilleo que solo provocan las grandes noches. En la ciudad, desde temprano, se siente una brisa que parece anunciar otra batalla intensa. Junior y Atlético Nacional vuelven a verse las caras —la tercera vez en los últimos 17 días— y esta vez el duelo tiene un peso distinto, casi definitivo: el que salga victorioso dará un paso enorme hacia la final.

El ambiente se siente cargado de expectativa. A lo largo del día, la ciudad se ha movido al ritmo del partido, con esa mezcla de ansiedad y esperanza que solo las grandes citas marcan. No es solo un juego, es la posibilidad de reafirmar un momento y de darle un golpe casi que letal a uno de tus mayores adversarios.

Cuando el balón empiece a rodar, las 46 mil almas que se darán cita esta noche en ‘el Metro’ intentarán, con su apoyo, inclinar el destino. En ese marco cargado de historia y ambición, rojiblancos y verdolagas escribirán otro capítulo de una rivalidad que, por estos días, no da respiro.

Junior ha recorrido un tramo espinoso en el denominado grupo de la muerte y ha salido airoso. Un triunfo de local —frente al Medellín— y dos empates en condición de visitante —ante Améri-ca y Nacional— que hoy lo tiene como líder parcial de la zona con cinco puntos. Muchos dirán que ya lo peor pasó, pero no, ahora toca ratificar todo en casa. Porque de nada servirá lo hecho por fuera sino logras sumar los seis puntos que se vienen en ‘el Metro’.

Para este duelo, el Junior de Alfredo Arias tendrá una baja sensible, la del defensor Jermein Peña (por expulsión). El técnico uruguayo tendrá la dura misión de buscarle un reemplazo de garantías, que saldrá entre Lucas Monzón, José Cuenú y Javier Báez. Sí, así como lo lee. El paraguayo, que se perdió los últimos dos juegos por una lesión de rodilla, se unió ayer a la concentración para probarse y ver si puede dar una mano en este juego definitivo.

De resto, la nómina base, con quizá una que otra novedad, como son la presencia de Jhomier Guerrero en el lateral derecho y el regreso de Castrillón en zona ofensiva, para acompañar a los fijos Yimmi Chará, José Enamorado y el paraguayo Guillermo Paiva.

Cortesía Cuadrangulares semifinales Grupo A.

Atlético Nacional, por su parte, no podrá contar para este encuentro con uno de sus pilares en ataque: el delantero cordobés Alfredo Morelos. Su puesto será ocupado por Dayron Asprilla o por el uruguayo Facundo Batista.

El técnico Diego Arias mantendrá la base experimentada del equipo, con David Ospina, Tesillo, Campuzano, Matheus Uribe y, seguramente, Cardona, criticado en el último tiempo, pero con el recorrido necesario para marcar diferencia en estas instancias. Marlos Moreno y Marino Hinestroza complementarían esa peligrosa zona ofensiva del equipo verde.

Todo está dado para disfrutar de un gran marco y de un espectacular plato futbolero. Atrás quedó todo, incluso los últimos mano a mano. El presente marca que el duelo de esta noche será el que termine inclinando la balanza para uno u otro bando. Un empate lo celebrarán con ganas América y Medellín, los otros del grupo.

El juego, correspondiente a la cuarta jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga II-2025, se iniciará hoy a las 6:30 p.m. Transmite Win Sports+.