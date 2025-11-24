Boca Juniors derrotó por 2-0 a Talleres de Cordoba y Estudiantes de La Plata sorprendió a Rosario Central por 0-1, en duelos por los octavos de final del Torneo Clausura.

En la Bombonera, y con un doblete del uruguayo Miguel Ángel Merentiel, Boca se impuso por 2-0 ante Talleres para ratificar su condición de candidato.

Con el partido con un gol de ventaja, el arquero del ‘Xeneize’, Agustín Marchesín, le desvió un penalti a Mateo Cáceres.

En la próxima instancia de cuartos de final, Boca será local de Argentinos de Juniors, que se impuso a domicilio por 0-2 ante Vélez Sarsfield.

En el otro duelo de este domingo, Estudiantes de La Plata sorprendió a domicilio a Rosario Central, para imponerse por 0-1 con el gol del colombiano Edwuin Cetré.

¡¡GOLAZO DE CETRÉ PARA EL 1-0 DE ESTUDIANTES ANTE ROSARIO CENTRAL EN ARROYITO!!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/XpYGDy5bEL — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025

Rosario Central, con Ángel Di María como titular este domingo, había sido reconocido esta semana como campeón por ser el mejor de la Tabla Anual y además había finalizado líder de su zona en este Clausura.

El próximo rival de Estudiantes de La Plata en la próxima instancia será como visitante de Central Córdoba en Santiago del Estero, que derrotó por 2-1 a San Lorenzo.