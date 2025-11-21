Los Caimanes de Barranquilla fueron los primeros en mover el tablero de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano con el arranque, este jueves, de sus prácticas oficiales de cara al ‘Opening day’ del próximo 28 de noviembre frente a los Tigres de Cartagena, en una nueva edición del clásico de la pelota criolla.

Como campeones defensores, los saurios no quisieron ceder terreno y ya cuentan con gran parte de su roster en el campo de entrenamiento. Entre los nombres más destacados figuran su capitán Dilson Herrera, Jesús Marriaga, Fabián Pertúz y los hermanos Carlos y Michael Arroyo, junto a otras piezas clave del plantel.

La jornada, que incluyó práctica de bateo y rutinas defensivas, se desarrolló en el estadio Édgar Rentería a puerta cerrada, debido a los trabajos de adecuación del escenario para el inicio de la temporada.

Caimanes inició trabajos en el Édgar Rentería.

El mánager barranquillero Jaime Del Valle dirigió la sesión y entregó un balance preliminar sobre el equipo que afrontará el torneo.

“Bastante contento por la conformación del roster, con la profundidad que tenemos. La temporada comienza ya el 28 y entendemos que de pronto el núcleo de colombianos no va a estar al 100% porque la selección viaja a los Juegos Bolivarianos de Perú, pero la gerencia ha hecho un tremendo trabajo tratando de reemplazar a esos jugadores que van a estar ausentes por un periodo de 10 días, dos semanas”, señaló.

Caimanes inició trabajos en el Édgar Rentería.

Gran lanzamiento

La organización Caimanes de Barranquilla extendió una invitación a todos los medios de comunicación para asistir este sábado al evento de presentación del equipo para la temporada 2025-2026. Durante el acto se dará a conocer el roster definitivo, el staff técnico, detalles del calendario y del ‘Opening day’.

El mánager Jaime Del Valle no ocultó la emoción que siente al ver el equipo que se ha armado para esta nueva temporada, donde los Saurios tienen la misión de defender el título logrado la temporada anterior.

“Que vengan a apoyar, aquí los estamos esperando con los brazos abiertos. Vamos a tener espacio para compartir con ustedes, jugadores, staff. Contento de estar aquí en Barranquilla y de ver la motivación de esta gerencia por armar una muy buena plantilla y traer nuevamente a los fanáticos al estadio, como en otros años”, manifestó.