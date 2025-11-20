La expulsión de Alejandro Restrepo dejó al Deportivo Independiente Medellín en manos del italiano Giuliano Tiberti y el antioqueño Andrés Felipe ‘Pecoso’ Correa. Los dos asistentes técnicos asumieron el mando durante el juego que Junior terminó ganando 1-0 con gol de Didier Moreno, en el minuto 34, el miércoles en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Tiberti, por la roja de Restrepo, fue quien acudió a la rueda de prensa posterior al choque de la primera jornada del cuadrangular semifinal A. Lo hizo en compañía del defensor Fáiner Torijano.

El entrenador europeo, que también laboró con Restrepo en el Deportivo Pereira y en el Alianza Lima, terminó satisfecho con el desempeño de sus dirigidos, a pesar de la derrota. Cree que en el trámite del juego, los rojos de la Montaña fueron superiores a los ‘Tiburones’ más allá de lo que dice el resultado.

“No sentimos que Junior fue superior a Medellín. Fue un partido de finales contra un rival muy fuerte. Sentimos que, en nuestro mejor momento, recibimos una o dos contras de más, por errores en salida. Tuvimos buenas chances para poder empatar”, expresó Tiberti, quien de todas maneras, en últimas, admitió que lo más importante es el resultado.

“Esto se trata de ganar. El resultado dice que Junior ganó uno a cero, y que tiene tres puntos en la tabla, y nosotros no, así que las palabras se las lleva el viento. Lo que queda siempre en el fútbol es el resultado, fueron superiores porque ganaron”, agregó el milanés.

Para Giuliano Tiberti los errores en salida que cometieron sus dirigidos, especialmente en el primer tiempo, fueron el único lunar del ‘Poderoso’.

“Sentimos que el equipo hoy en fase de salida no fue tan limpio como habitualmente es, no encontramos mucho a Jaime (Alvarado) y a nuestros volantes para poder llevarle la pelota a los jugadores de más corte ofensivo. El gol en contra nos puso más en dificultad en el primer tiempo”, comentó.

El asistente de Restrepo no cuestionó la ofensiva de la escuadra paisa. “Si el arquero de Junior sale figura significa que Medellín pudo producir oportunidades de gol. Siento que el equipo ha logrado generar buenas oportunidades. En el aspecto defensivo también lo hicieron bien los muchachos. El gol y las oportunidades de Junior salen de errores en salida de nosotros. Ese ha sido el problema que hemos tenido en el primer tiempo. Al final el equipo se había acomodado bien en cancha. Tuvimos buenas oportunidades para ir arriba del marcador”, insistió.

“No recuerdo en el segundo tiempo opciones de gol de Junior, más allá del encare y remate de Enamorado que pasó por encima”, agregó.

En su análisis del compromiso, el italiano resaltó que sus pupilos no permitieron que ‘el Tiburón’ generara transiciones. “Seguramente la fortaleza de Junior es poder contraatacar con espacio, es lo que quisieron hacer en el segundo tiempo. Medellín no regaló muchas oportunidades de contraatacar. Pudimos tener la capacidad de jugar balones en campo contrario y estar atentos a recuperarlos. El marcador a favor puso a Junior a sacar provecho de sus fortalezas defensivas en el juego aéreo y a defender más cerca de su arco”.

Giuliano Tiberti reconoció que Barranquilla “es una plaza muy complicada” y que en los arranques de los partidos “Junior siempre es muy intenso”.