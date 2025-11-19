Entró enchufado. Jordan Barrera contribuyó a la mejoría y remontada del Botafogo en el partido que comenzó perdiendo 2-0 ante Sport Recife, el martes pasado en el estadio Olímpico Nilton Santos, en el Torneo Brasileirao.

El mediocampista atlanticense ingresó en el segundo periodo, como una especie de extremo por izquierda y participó en varias acciones de riesgo en el área del equipo visitante.

Jordan, que se tiñó parte de su cabello de amarillo, contó con dos oportunidades claras de gol. En la primera el arquero le ahogó el grito de gol, mientras que en la segunda cabeceó por encima del travesaño.

Sin embargo, ayudó en la consecución del gol de la victoria 3-2 al recuperar la pelota y comenzar la jugada colectiva que terminó con el balón en el fondo de la red.

Cortesía Botafogo Jordan Barrera expresó que se sintió muy feliz de volver a jugar después de superar su lesión, la que sufrió en el Mundial Sub-20.

Sport Recife empezó ganando 2-0 con anotaciones de Leo Pereira, al minuto 14, y Rafael Thyere, al 28. Pero el local reaccionó y consiguió el descuento faltando 15 minutos para el final del primer tiempo por intermedio de Artur.

El ex-Junior entró a jugar desde el primer minuto de los 45 finales y empezó a participar de las acciones ofensivas del Botafogo.

El panameño Kadir Barría conquistó las otras dos dianas que le dieron vuelta al marcador a los minutos 58 y 90+5.

Botafogo, con 55 puntos, se ubica en la quinta posición del torneo, que es liderado por Flamengo, con 71 unidades.

El próximo partido del equipo de Jordan Barrera será contra Gremio, el sábado, a partir de las 5:30 p. m. (hora colombiana).

El cuadro carioca es dirigido por el italiano Davide Ancelotti, hijo de Carlo Ancelotti, entrenador de la selección de Brasil.