El defensor Daniel Muñoz salió este domingo de la convocatoria de la selección Colombia, dos días antes del último partido del año de la ‘Tricolor’.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) dio a conocer a través de un comunicado que el antioqueño de 29 años abandonó la concentración del combinado nacional “por motivos familiares”.

Cortesía Daniel Muñoz llegando al sitio de concentración de la selección Colombia.

Esta novedad surge un día después de la victoria de la selección Colombia por 2-1 ante Nueva Zelanda en un partido amistoso disputado en la ciudad estadounidense de Fort Lauderdale, el sábado 15 de noviembre. También se da dos días antes del encuentro con Australia en Nueva York, el próximo martes 18, último juego de este 2025 para los ‘cafeteros’.

Daniel Muñoz viene cumpliendo una buena labor con el Crystal Palace, junto al mediocampista Jefferson Lerma, en el fútbol inglés. En agosto pasado se coronó campeón de la Community Shield tras superar al Liverpool.

Sin embargo, en las últimas semanas han surgido rumores sobre la posible salida de Muñoz del Crystal Palace y el interés que tienen en él algunos de los clubes más grandes de Europa como el Barcelona, Manchester United y el PSG.

“Lo primero, creo que se habla mucho de un club o el otro, si me preguntas a mí, para mí sería un sueño poder jugar en un club de estos, llámese Barcelona, PSG, Real Madrid, Manchester United. Yo creo que trabajo para eso, día a día me esfuerzo para poder en algún momento llamar la atención de uno de estos clubes, porque para mí es un sueño poder llegar ahí”, dijo el antioqueño a periodistas en EE. UU., aclarando que no tiene información sobre ofertas de ninguno de esos equipos.