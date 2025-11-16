Gustavo Puerta, mediocampista de la selección Colombia, vivió una jornada inolvidable al anotar el tanto que abrió el triunfo de su equipo 2-1 frente a Nueva Zelanda, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, en la Florida.

“Muy contento de poder marcar en mi debut, en mi primer partido con esta hermosa camisa. Es una felicidad inmensa y una sensación indiscutible cuando marcas tu primer gol y en tu debut, ahora queda seguir trabajando y mejorando cada día para hacer muchos más”, confesó el joven jugador, cuya alegría se reflejaba en cada palabra.

Además, destacó el respaldo que recibió de sus compañeros más experimentados. “James (Rodríguez) y Lucho (Díaz) me felicitaron. Antes del partido Luchito me dijo que estuviera tranquilo, que iba a marcar, gracias a Dios se dio. Muy agradecido por todo el apoyo que los referentes me han brindado”, expresó.

Puerta también explicó cómo vivió su rol dentro del terreno de juego. “Me sentí muy cómodo, moviéndome entre líneas, algunas veces por fuera, algunas veces por dentro. Eso fue lo que me pidió el profe y creo que lo hice de la mejor manera”, dijo.

Su actuación, marcada por la seguridad y la claridad en la distribución del balón, mostró a un jugador confiado y dispuesto a aprovechar cada oportunidad, convirtiéndose en una de las revelaciones del partido. Con la camiseta nacional ya firmando un gol en su debut, Puerta aseguró que su objetivo ahora es seguir creciendo y ganarse un lugar en el equipo que va al Mundial. “Es muy pronto para pensar en eso, pero es el sueño de todos los que vestimos esta camisera”, concluyó.