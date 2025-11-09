Fuertes imágenes. La dura falta que recibió Kevin Mier en el minuto 45 por parte del panameño Adalberto Carrasquilla le ha dado la vuelta a todo el mundo.

El futbolista de Pumas entró con violencia y le lesionó la tibia al guardameta colombiano Kevin Mier, quien salió del partido y se someterá a estudios para descartar una fractura.

🚨 INHABILITACIÓN YA 🚨



Carrasquilla debe ser sancionado por una entrada desmedida y con tacos al frente, peligrosa y dirigida a lesionar a Kevin Mier. ¡Protejan a los jugadores! ⚠️

Luego del encuentro se compartieron fotos de cómo le quedó la pierna al golero de la selección Colombia, algo que ha prendido las alarmas en todo el balompié nacional.

Así quedó la pierna de Kevin Mier.



Le harán estudios en las próximas horas.



Así quedó la pierna de Kevin Mier.

Le harán estudios en las próximas horas.

No pinta bien.

El deportista que agredió así de fuerte al colombiano se disculpó y aseguró que “no tuvo intención de lastimarlo, solo de jugar por el balón”.

Todavía se desconoce el grado de la lesión que sufrió Kevin Mier, pero se está a la espera de saber si es una fractura de tibia, algo que puede ser muy perjudicial teniendo en cuenta que el Mundial se celebrará el próximo año y él disputa un cupo para poder ir.