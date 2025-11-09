Definitivamente no va más. Si bien hace algunas semanas se había dado a conocer la noticia, este sábado se hizo oficial. James Rodríguez no seguirá en el León de México, equipo al que llegó a principios de año.

Así lo confirmó el entrenador del equipo, Ignacio Ambriz, quien aseguró que le dijo al cucuteño que tomara este último juego contra Puebla como una despedida.

“Le pedí antes del partido que lo disfrutara, que de alguna u otra manera no era una despedida como la que él hubiera querido, buscando otro tipo de partido”, destacó en la rueda de prensa posterior.

Pese a que el hombre de la selección Colombia dio una asistencia, su club cayó 2-1 y no avanzó a la siguiente fase del torneo mexicano.

Sin embargo, el orientador resaltó el cariño que la gente le dio al volante.

“La verdad que la gente le mostró el cariño cuando salió, él también lo agradece y le dije ‘a donde vayas siempre dejarás un buen recuerdo en México’ y desearle lo mejor. Cuando ya salía, me dio unas palabras, que esas se me quedan muy para mí y solamente desearle lo mejor a donde vaya a ese gran jugador que es”, destacó.

James Rodríguez tendrá que buscar equipo ahora de cara a lo que será el Mundial que disputará el próximo año con la selección Colombia.