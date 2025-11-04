El mural de Trent Alexander-Arnold a las afueras de Anfield ha sido vandalizado, cubierto con pintura blanco y acompañado de la frase “Adiós el rata”.

Alexander-Arnold vuelve este martes a la que fue su casa durante veinte años y la que abandonó el verano pasado para irse al Real Madrid al término de su contrato.

La decisión del jugador inglés, nacido y criado en Liverpool, no gustó a una parte de la hinchada ‘Red’ que le abucheó en sus últimos partidos de la temporada pasada y que este lunes por la noche vandalizó su mural en la ciudad.

Lanzaron pintura blanca sobre la imagen del jugador con el número ’66′ y acompañaron esta con dos pintadas, una que dice “Rat” (rata) y otra en español: “Adiós el rata”.

Este mural fue levantado en 2019 con motivo de la consecución de la Champions League por parte del Liverpool y se decidió que, pese a la marcha del jugador, se mantendría en una de las casas cercanas a Anfield.

Durante sus años en Liverpool, Alexander-Arnold disputó más de 350 partidos, se convirtió en el defensa con más asistencias en la historia de la Premier League, fue segundo capitán de los ‘Reds’ y, entre otros títulos, ganó dos Premier League y una Champions.