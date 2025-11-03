¡Partidazo de Champions! Este martes, a partir de las 3 p. m. (hora colombiana), el Parque de los Príncipes será escenario de un duelo estelar entre París Saint-Germain y Bayern Munich, los dos equipos más dominantes de la fase inicial de de la Liga de Campeones. Ambos llegan igualados en puntos y diferencia de goles, aunque el campeón francés ocupa el primer lugar gracias a su mayor poder ofensivo.

Leer también: Pep Guardiola: “Haaland está al nivel goleador de Messi y Cristiano”

“Tenemos una muy buena posición de partida, nos sentimos preparados y en forma. Hay mucha ilusión, pero también tensión. Son dos equipos que compiten al máximo nivel”, advirtió el director deportivo bávaro, Max Eberl, anticipando un choque de alto voltaje.

El conjunto dirigido por Vincent Kompany, con el aporte del colombiano Luis Díaz, vive un arranque de temporada sencillamente perfecto: 15 victorias en 15 partidos oficiales, una marca que no tiene comparación en las grandes ligas europeas.

Semana de Champions con sabor colombiano



Vuelve la acción de la Liga de Campeones y varios colombianos serán protagonistas: Luis Díaz, Luis Javier Suárez, Richard Ríos, entre otros.



Una jornada de lujo con acento tricolor en el torneo más prestigioso de Europa. pic.twitter.com/HA9uBlY4M5 — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) November 3, 2025

El pasado fin de semana, los muniqueses pasaron por encima del Bayer Leverkusen (3-0), y en Champions su paso ha sido igual de contundente: 3-1 al Chelsea, 5-1 al Paphos y 4-0 al Club Brujas.

Leer también: Miguel Ángel Borja falla penal en el último minuto y River Plate vuelve a perder

“Nos lo hemos ganado y debemos afrontarlo con todo el entusiasmo. Tiene que ser puro rock and roll. Ellos confían, nosotros confiamos: será un gran partido”, afirmó Kompany, que ha imprimido un estilo agresivo y valiente a su equipo.

En la interna bávara, se respira confianza, pero también respeto. “Los últimos partidos fueron siempre muy igualados, y casi siempre ganó el equipo que marcó primero. Será un partidazo”, aseguró Serge Gnabry, mientras que Joshua Kimmich reconoció que entre ambos clubes “ha nacido una pequeña rivalidad”.

Del otro lado, el PSG también presume de puntaje perfecto en Champions. El equipo de Luis Enrique ha vencido con autoridad a Atalanta (4-0), Barcelona (2-1) y Bayer Leverkusen (7-2), demostrando que su ofensiva puede ser devastadora.

Leer también: Luis Enrique sobre el partido entre PSG y Bayern Munich: “Será duro, tienen una racha increíble”

Sin embargo, en la Ligue 1 su dominio ha mostrado fisuras: un 1-1 ante Lorient y un sufrido 1-0 ante Niza, con un gol salvador de Gonçalo Ramos en el 90+4’, han sembrado algunas dudas.

Aun así, el técnico español se mantiene optimista: “¿Alguien piensa que hace falta evaluar nuestro equipo? Creo que merecemos un poco de confianza. Ganar mañana es importante no solo por los tres puntos, sino porque hay que ser competitivos contra cualquier rival. Y en nuestro estadio hay que aprovechar el ambiente para ganar”, expresó en conferencia de prensa.

Luis Enrique elogió la racha bávara —“increíble, 15 victorias seguidas”—, pero recordó entre sonrisas que “nosotros hemos marcado más goles en Europa”.

Leer también: Liverpool vs. Real Madrid: promesa de partidazo en Anfield

El entrenador confirmó que Ousmane Dembelé, reciente Balón de Oro, tendrá minutos tras superar su lesión, y destacó la fortaleza colectiva del grupo: “Es fantástico que todos tengamos esta mentalidad”.

El Bayern llega casi completo, salvo las bajas de larga duración de Alphonso Davies, Hiroki Ito y Jamal Musiala, aunque este último ya se ejercitó con el grupo.

El PSG, en cambio, no podrá contar con Désiré Doué (lesión muscular) ni con Ilya Zabarnyi (sancionado), pero mantiene una plantilla plagada de alternativas ofensivas como Barcola, Mayulu y Ramos.

PSG y Bayern se han cruzado varias veces en los últimos años, alimentando una rivalidad moderna entre potencias europeas. En la pasada edición, el Bayern venció 1-0 en la fase de liga, pero el PSG se tomó revancha eliminándolo 2-0 en los cuartos del Mundial de Clubes.

El equilibrio es total y el margen mínimo. Hoy, en París, el espectáculo parece asegurado. El primero contra el segundo. Francia contra Alemania. Dembélé contra Kane. Luis Enrique contra Kompany. Un duelo con aroma a final anticipada.