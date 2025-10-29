La tenista española Cristina Bucsa (68) ha eliminado a la colombiana Emiliana Arango (47) en los octavos de final del WTA 250 de Hong Kong, por 6-2 y 6-4, y certifica así, con rotundidad, su pase a cuartos, donde ya espera rival.

Leer también: Colombia no va a la Serie del Caribe

En la primera manga del partido, Bucsa sacó del encuentro a la colombiana tras romperle el servicio hasta cuatro veces, aunque Arango también supo mostrar su buen tenis después de que sus dos juegos viniesen de romper el saque a Bucsa. La española acabo cerrando el primer set con un 6-2.

El segundo comenzó de manera desfavorable para Bucsa después de perder su primer saque y conceder un segundo juego consecutivo, pero la española supo reponerse y aprovecharse del débil servicio de Arango para acabar imponiéndose por 6-4.

Leer más: ¿Adiós temporal al tradicional ‘Boxing Day’?

Cristina Bucsa ya espera rival en cuartos, que será la ganadora del encuentro entre la china Yafan Wang (298) y una de las cabezas de serie del torneo, la suiza Belinda Bencic (11).