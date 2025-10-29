La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) incluyó a Katherine Tapia, de 32 años, entre las nominadas al premio a la mejor arquera del mundo 2025, un reconocimiento reservado solo para las figuras más destacadas del balompié femenino.

Actualmente, Tapia defiende el arco del Palmeiras de Brasil, club con el que ya ha sido campeona y subcampeona de la Copa Libertadores. Además, es titular en la selección Colombia femenina, con la que brilló en la Copa América 2025, torneo donde fue elegida mejor portera del continente.

Pero detrás de su éxito y fortaleza, hay una historia marcada por la resiliencia, el dolor y la superación. Tras sufrir una grave lesión de rodilla que la dejó fuera del Mundial Femenino 2023 en Australia, Katherine cayó en una profunda depresión.

“Yo decía que estaba bien, pero por dentro me estaba destruyendo”, confesó en una entrevista con Los Informantes. La cordobesa contó que durante meses, perdió peso, se aisló de sus seres queridos y sintió que había perdido el rumbo.

En medio de ese dolor, llegó a pensar en quitarse la vida en dos ocasiones. Sin embargo, una llamada de su madre y otra de una amiga cambiaron el rumbo de su historia. “Ahí reaccioné, dije: ‘¿Qué estoy haciendo?’”, recordó.

Con ayuda psicológica, tratamiento médico y el apoyo de su entorno, logró salir de la oscuridad y retomar su pasión que define que es el fútbol.

Instagram kate_tapia Katherine Tapia, de 32 años,

También contó que trabajó en el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional. “La adrenalina del Esmad es parecida a la del fútbol: allá recibes piedras, aquí recibes balonazos”.

Tapia fue criada en Las Flores, Córdoba, en una familia humilde y comenzó a trabajar desde los 16 años para comprarse sus primeros guayos. “Los sueños cuestan, pero se cumplen si no dejas de luchar, de creer y de trabajar por ellos”, afirmó la arquera.