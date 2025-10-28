Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, fue intervenido este martes con éxito mediante artroscopia en la rodilla derecha para reparar la “presencia de un cuerpo libre articular” que se le detectó en las pruebas médicas tras sentir dolor tras jugar 19 minutos en el clásico del pasado domingo.

“Nuestro capitán Dani Carvajal ha sido intervenido hoy con éxito mediante artroscopia en la rodilla derecha. La operación ha sido llevada a cabo por el doctor Manuel Leyes bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid. Carvajal comenzará los trabajos de recuperación en los próximos días”, informó el Real Madrid en un comunicado.

El capitán del Real Madrid disputó 19 minutos en el clásico del domingo, con victoria 2-1 ante el FC Barcelona, y notó molestias al concluir el partido, en el que volvió a vestirse de corto después de cuatro partidos ausente por una rotura muscular en el sóleo de la pierna derecha.

Por ello, Carvajal fue sometido a pruebas el lunes que determinaron la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha. Estas le obligaron a someterse a una artroscopia, una intervención que consiste en introducir una cámara con una lente microscópica para reparar el tejido dañado sin tener que abrir la articulación totalmente; siendo una técnica menos invasiva.

La intervención se llevó a cabo en la misma articulación en la que el 5 de octubre de 2024 sufrió una rotura del ligamento cruzado, rotura del ligamento colateral externo y rotura del tendón poplíteo que le mantuvo ocho meses fuera de los terrenos de juego.

Eso sí, el tiempo de baja estimado en esta ocasión es menor. Según pudo saber EFE de fuentes del club, el margen oscila de, mínimo, mes y medio hasta los dos meses y medio, por lo que Carvajal llegaría justo para reaparecer antes de que concluya el año.