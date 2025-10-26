Final candente en el Santiago Bernabéu. El clásico español, en el cual salió airoso el Real Madrid 2-1 sobre el Barcelona, terminó convertido en un tinglado en el que se vieron reclamos, empujones, forcejeos e invitaciones a pelear.

Un gran conato de bronca que pudo haber pasado a mayores, pero los integrantes de los cuerpos técnicos de ambos equipos y algunos jugadores apaciguaron la situación.

Una de las escenas más encendidas la protagonizaron Lamine Yamal y Vinicius Junior. El brasileño le reclamó al español sus polémicas declaraciones antes del partido y el azulgrana le respondió invitándolo a pelear adentro, en los pasillos rumbo a los vestuarios.

🚨 Dani Carvajal and Vinicius Junior telling Lamine Yamal to keep talking more. This is after Lamine Yamal talked bad about Real Madrid.pic.twitter.com/wxwJj1mS2Z — TwinVamos (@TwinVamos) October 26, 2025

‘Vini’ corrió inmediatamente al ver el gesto de Lamine, pero alcanzó a ser detenido por miembros del cuerpo técnico del Madrid y por algunos de sus compañeros. También se interpuso en su camino su compatriota Raphinha, compañero de Yamal.

El habilidoso extremo merengue no fue el único que le reclamó a Laminel Yamal sus picantes palabras en la antesala del clásico. Dani Carvajal inició la discusión y los gestos hacia el joven futbolista.

Después de ese cara a cara en el que se generó todo el tumulto, Vinicius buscó a Lamine y casi terminan a los golpes.

Vinícius Júnior & Raphinha went at it at after the game 😭pic.twitter.com/Agwcr2Xrco — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) October 26, 2025

La tradicional rivalidad entre estos dos grandes equipos estuvo atizada por una frase de Yamal en el entorno de la ‘Kings League’, cuando comparó al equipo blanco con el de Ibai Llanos, asegurando que “roban y se quejan”, en unas declaraciones que el vestuario madridista interpreta como una “falta de respeto”.

Horas después de las declaraciones, en un encuentro distendido en el que también participaba Gerard Piqué, exjugador del Barcelona, fueron comentadas las palabras de Lamine por los jugadores del Real Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas.

¡¡FINAL CALIENTE EN #ELCLÁSICO!! Gestito de Carvajal a Lamine Yamal, que también se cruzó con Courtois. ¡Se picó todo en el Bernabéu!



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/uUWScTP8Y3 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2025

Generaron “hastío” en la plantilla blanca, pero no sorprendieron a un vestuario en el que hay jugadores, como Dani Carvajal o Dean Huijsen, que son compañeros de la joven estrella del Barcelona en la selección española.