La Copa del Rey 2025-26 inicia esta semana con 112 equipos de todas las categorías del fútbol español.

Desde este martes 28 hasta el jueves 30 de octubre se disputarán 56 cruces a partido único, en los que el equipo local será el de menor categoría.

En caso de empate, la eliminatoria se decide con prórroga y, si es necesario, penaltis. Este formato da una sola oportunidad para avanzar.

Asimismo, no participan los cuadros que juegan la Supercopa de España 2026 en Yeda como el Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, lo que abre aún más posibilidades para los aspirantes.

¿Cuáles son los partidos más esperados en la Copa del Rey 2025-26?

Entre los encuentros más llamativos están el de CD Yuncos, un equipo de Primera Autonómica Preferente compuesto por estudiantes y trabajadores, que recibe al Rayo Vallecano de Primera División.

Le sigue Maracena, de División de Honor Andaluza, se mide al Valencia CF. Después, Real Sociedad jugará ante el SD Negreira.

También destacan enfrentamientos como el del Betis ante el Atlético Palma del Río División de Honor de Andalucía, o el Constancia Tercera RFEF balear que recibe al Girona FC.

Los hermanos Mayoral se enfrentarán en la Copa del Rey 2025-26

Otro episodio que esperan los seguidores, es el encuentro entre los hermanos Borja y Cristian Mayoral quienes vivirán un enfrentamiento directo, pues uno juega para el Getafe, el otro para el Inter Valdemoro.

Partidos de la Copa del Rey 2025-26 este martes 28 de octubre

Este martes comienzan 18 partidos, en los que clubes de LaLiga como Girona, Oviedo, Valencia, Getafe, Sevilla y Real Sociedad saltan al campo. Si desea verlos en Colombia lo podrá hacer por el canal Win Sports.