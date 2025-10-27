Dos de Junior y uno del Barranquilla FC representarán a la ciudad. El director técnico de la selección Colombia Masculina Sub-17, Fredy Hurtado, ha dado a conocer la lista final de jugadoras que participarán en el Mundial, que se llevará a cabo en Qatar.
Leer también: Lucas Monzón ya entrena con sus compañeros, pero…
En ella están incluidos los dos futbolistas de Junior Yaiker David Moya (lateral) y Miguel Agámez (volante), que ya hace parte del plantel profesional. Además, Edmilson Yosue Herazo Torres (defensor), del Barranquilla FC, también fue citado.
Los 21 futbolistas representarán al país en este torneo internacional, que se disputará del 3 al 27 de noviembre. El seleccionado nacional viajará hacia territorio asiático mañana.
Leer más: El Liverpool ya igualó la cantidad de derrotas que tuvo en la Premier pasada en tan solo nueve jornadas
Colombia iniciará la fase de grupos enfrentando a Alemania el 4 de noviembre a las 9:45 a.m. (hora Col). En la segunda jornada, el 7 de noviembre, se medirá contra El Salvador a las 7:30 a.m. Para cerrar la zona, jugará contra Corea del Norte el 10 de noviembre a las 8:30 a.m. Todos los partidos de la primera fase se disputarán en la sede Aspire Zone.
A continuación la lista de deportistas convocados:
Jorman Camilo Mendoza Garrido – Envigado Fc
Criss Angel Macías Besinger – Millonarios FC
Brait García Lobo – Deportivo Cali
Cristian Camilo Orozco Valdés – Fortaleza Ceif
Juan José Cataño Vahos – Envigado Fc
Kevin Angulo Angulo – América de Cali
Cristian David Flórez Palacios – Real Soacha Cundinamarca
Jesús David Peñaloza Fragozo – Unión Magdalena
Camilo Andrés Amú Solarte – América de Cali
Miguel Ángel Solarte Arboleda – Atlético Boca Juniors
Didier Fabián Henao – Boca Juniors
Edmilson Yosue Herazo Torres – Barranquilla Fc
Ángel Santiago Mora Barrera – Independiente Santa Fe
Santiago Londoño González – Envigado FC
Juan Sebastián Covilla González – Deportes Tolima
David Eduardo Rodríguez Burbano – Millonarios FC
Miguel Ángel Agámez – Junior FC
Matías Lozano Quiroz – Atlético Nacional
Deivi Fernando Quińones – L.D.U Quito
Yaiker David Moya – Junior FC
José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional
Cuerpo Técnico
Fredy Andrés Hurtado Abadía – Director Técnico
Hernando Patiño Álvarez – Asistente Técnico
Mauricio Ortiz García – Preparador Físico
Hugo Alejandro Tuberquia – Entrenador De Arqueros
David Alejandro Torres Solano – Médico
Johan Sebastián Pineda Castaño – Fisioterapeuta
Jorge Andrés Ocampo Caicedo – Kinesiologo
Fayber Lasprilla Bueno – Fisioterapeuta
Jorge Andrés Rozo Barrios – Video Analista
Manuel Dolores Díaz Díaz – Utilero