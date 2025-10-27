Compartir:
Por:  Redacción Deportes

Dos de Junior y uno del Barranquilla FC representarán a la ciudad. El director técnico de la selección Colombia Masculina Sub-17, Fredy Hurtado, ha dado a conocer la lista final de jugadoras que participarán en el Mundial, que se llevará a cabo en Qatar.

En ella están incluidos los dos futbolistas de Junior Yaiker David Moya (lateral) y Miguel Agámez (volante), que ya hace parte del plantel profesional. Además, Edmilson Yosue Herazo Torres (defensor), del Barranquilla FC, también fue citado.

Los 21 futbolistas representarán al país en este torneo internacional, que se disputará del 3 al 27 de noviembre. El seleccionado nacional viajará hacia territorio asiático mañana.

Colombia iniciará la fase de grupos enfrentando a Alemania el 4 de noviembre a las 9:45 a.m. (hora Col). En la segunda jornada, el 7 de noviembre, se medirá contra El Salvador a las 7:30 a.m. Para cerrar la zona, jugará contra Corea del Norte el 10 de noviembre a las 8:30 a.m. Todos los partidos de la primera fase se disputarán en la sede Aspire Zone.

A continuación la lista de deportistas convocados:

Jorman Camilo Mendoza Garrido – Envigado Fc

Criss Angel Macías Besinger – Millonarios FC

Brait García Lobo – Deportivo Cali

Cristian Camilo Orozco Valdés – Fortaleza Ceif

Juan José Cataño Vahos – Envigado Fc

Kevin Angulo Angulo – América de Cali

Cristian David Flórez Palacios – Real Soacha Cundinamarca

Jesús David Peñaloza Fragozo – Unión Magdalena

Camilo Andrés Amú Solarte – América de Cali

Miguel Ángel Solarte Arboleda – Atlético Boca Juniors

Didier Fabián Henao – Boca Juniors

Edmilson Yosue Herazo Torres – Barranquilla Fc

Ángel Santiago Mora Barrera – Independiente Santa Fe

Santiago Londoño González – Envigado FC

Juan Sebastián Covilla González – Deportes Tolima

David Eduardo Rodríguez Burbano – Millonarios FC

Miguel Ángel Agámez – Junior FC

Matías Lozano Quiroz – Atlético Nacional

Deivi Fernando Quińones – L.D.U Quito

Yaiker David Moya – Junior FC

José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional

Cuerpo Técnico

Fredy Andrés Hurtado Abadía – Director Técnico

Hernando Patiño Álvarez – Asistente Técnico

Mauricio Ortiz García – Preparador Físico

Hugo Alejandro Tuberquia – Entrenador De Arqueros

David Alejandro Torres Solano – Médico

Johan Sebastián Pineda Castaño – Fisioterapeuta

Jorge Andrés Ocampo Caicedo – Kinesiologo

Fayber Lasprilla Bueno – Fisioterapeuta

Jorge Andrés Rozo Barrios – Video Analista

Manuel Dolores Díaz Díaz – Utilero