Junior ya afronta la recta final del ‘todos contra todos’, pero todavía no puede contar con todo su plantel a disposición. Entre lesiones y sanciones el entrenador Alfredo Arias ha tenido que armar su rompecabezas para afrontar, en primera instancia, el juego contra Independiente Santa Fe, este miércoles, a partir de las 6:10 p. m., en el estadio Metropolitano, por la jornada 18 de la Liga-II.

A lo largo de lo que va de semestre hay un jugador que todavía no ha podido afianzarse ni demostrar la razón por la que llegó al equipo. Ese es Lucas Monzón. El zaguero ha jugado escasos minutos y ha estado más tiempo en el departamento médico que en la cancha.

Este semestre solo ha jugado ante Huila en el juego de ida de Copa Colombia, unos minutos ante Once Caldas en Manizales y medio tiempo ante Atlético FC por la Copa.

Su paso por el equipo, hasta este momento, es muy discreto. Por eso todos en el mundo Junior se han la pregunta de cuándo estará recuperado y podrá ser tenido en cuenta por el orientador uruguayo.

Según pudo averiguar EL HERALDO, el zaguero central, que vino como una de las contrataciones para este semestre, está entrenando con el equipo, pero todavía no está para competir. Sin embargo, su regreso a las canchas está más cerca, aunque sin fecha estipulada todavía.

Por otro lado, el timonel del ‘Tiburón’ es muy probable que recupere a tres de sus titulares para afrontar este compromiso contra los bogotanos. El primero sería Didier Moreno, quien estuvo ausente ante América.

También reaparecería el extremo José Enamorado, quien ha sido el mejor jugador del plantel en lo que va de semestre. Yeison Suárez, que no jugó contra los vallecaucanos, será de la partida. Todos regresarían de inmediato a la formación titular.

Por su parte, el defensor Daniel Rivera, quien no estuvo en el anterior encuentro por haberse ido expulsado contra Pereira, ya cumplió con su fecha y estará disponible para el técnico.

Del mismo modo, Jermein Peña sufrió una lesión muscular en el juego ante América y estará de baja, al menos, un par de semanas, por lo que se perderá este juego que viene y el del fin de semana ante Fortaleza en Bogotá.

Tampoco podrá disputar este compromiso el mediocampista Guillermo Celis, quien sufrió calambres contra los caleños, pero que deberá cumplir una fecha de sanción al llegar a las cinco tarjetas amarillas.

Una posible titular de Junior sería con: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Javier Báez, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Didier Moreno, Carlos Esparragoza; José Enamorado, Yimmi Chará, Bryan Castrillón; Guillermo Paiva.

Así las cosas, Junior termina de ajustar detalles para afrontar el partido contra Independiente Santa Fe, en el que buscará ganar para seguir en la pelea por el punto invisible y para continuar sumando en la reclasificación.