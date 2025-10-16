Los Medias Blancas de Chicago, equipo de las Grandes Ligas (MLB) de béisbol en Estados Unidos, presumieron del apoyo del papa León XIV, gran aficionado de esta franquicia, quien en una reciente audiencia en el Vaticano bromeó sobre la eliminación de los ‘playoffs’ de sus rivales de la ciudad, los Cachorros.

“El Papa sigue demostrando que es un ‘fan’ de los White Sox”, escribió el equipo del sur de Chicago en Instagram, un mensaje acompañado por un video de lo ocurrido en la audiencia general del miércoles.

En ese contexto, se escuchó entre la multitud de presentes que alguien gritó un ‘Vamos Cubs (Cachorros, en inglés)’ y León XIV contestó con un ‘Han perdido’, una broma sobre la reciente eliminación sufrida por los grandes rivales de los White Sox en la primera ronda de los ‘playoffs’ de la MLB contra los Milwaukee Brewers.

Los Cubs, uno de los equipos de más larga tradición en la MLB, fundados en 1870, volvían este año a disputar la postemporada por primera vez desde 2020.

León XIV, nativo de Chicago, es un conocido aficionado de los White Sox. En 2005, acudió como aficionado al primer partido de la Serie Mundial de 2005, en la que los White Sox ganaron 4-0 a los Houston Astros, según informa la MLB.

La broma de León XIV ha tenido importante impacto en Estados Unidos, donde la MLB se encuentra en la fase de los ‘playoffs’.

“El papa León XIV no pierde la ocasión para bromear con un aficionado de los Cubs”, escribió la MLB en un artículo publicado en su página web.

Medios como FOX, CBS o NBC también recogieron la noticia, en particular en sus páginas web locales de Chicago.

“El papa León XIV se burla de los Chicago Cubs en el Vaticano”, escribió la cadena NBC.

El pasado 12 de julio, León XIV envió una camiseta firmada a la leyenda de los White Sox Paul Konerko, el capitán de la franquicia que ganó la Serie Mundial de la MLB en 2005, en el ámbito de las celebraciones por el vigésimo aniversario de ese triunfo.

León XIV regaló una camiseta de los White Sox con el número catorce y los nombres ‘Pope Leo’ y ‘Konerko’, que fue entregada a la leyenda de la MLB en el Rate Field de Chicago en los prolegómenos del partido contra los Guardianes de Cleveland.

Los White Sox no se clasificaron para los ‘playoffs’ en esta temporada. Su última participación se remonta a 2021.