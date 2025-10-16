Las críticas no se han hecho esperar. La actuación del delantero Emilio Aristizábal en el partido que Colombia perdió 1-0 ante Argentina, este miércoles, en las semifinales del Mundial Sub-20, ha dado varios comentarios en el mundo del fútbol.

El atacante, que juega en Fortaleza, jugó de titular en reemplazo de Néiser Villarreal, goleador del equipo nacional en el certamen y que no pudo actuar debido a acumulación de tarjetas amarillas.

El hijo de Víctor Hugo Aristizábal recibió la confianza por parte del entrenador César Torres, pero no pudo responder en la cancha, siendo uno de los más cuestionados por la prensa y la hinchada.

El futbolista tuvo varias ocasiones para marcar, o por lo menos para generar peligro rival en campo argentino, sin embargo, siempre se demoraba en resolver las jugadas.

La más clara fue en el segundo, cuando le pusieron un pase largo. El delantero se fue solo, se demoró mucho en acomodarse y un defensor rival llegó para evacuar el peligro.

Eso, y su falta de chispa, viveza y saber juntarse con sus compañeros fue lo que más le han criticado a un Emilio Aristizábal, que, sin duda alguna, tuvo uno de sus peores partidos en lo que va de su corta carrera.