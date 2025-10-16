José Enamorado, autor del gol del triunfo de Junior en el Pascual Guerrero, lamentó la eliminación del conjunto barranquillero en los cuartos de final de la Copa Colombia frente al América de Cali. A pesar de la victoria en los 90 minutos, el cuadro barranquillero no logró avanzar a semifinales tras caer 8-7 en la tanda de penales, luego de igualar 2-2 en el marcador global.

El extremo reconoció el esfuerzo del grupo ante un rival que se hace fuerte en casa y valoró la forma en que Junior ejecutó el plan de juego.

“Sabíamos que íbamos a enfrentar a un gran rival y sabíamos que ellos de local se hacían fuertes. El equipo vino, hizo el trabajo que habíamos planteado en la semana, fuimos inteligentes, por momentos nos juntamos y jugamos bien. Las cosas se nos dieron cuando empezamos ganando, pero a partir de ahí el partido cambió”, dijo.

Enamorado también explicó que, aunque la intención fue siempre buscar el resultado, el desenlace desde los once pasos terminó marcando el rumbo. “La idea siempre fue ir al frente, pero lastimosamente se nos escapa en los penales. Pero ya lo dijo el profe —Alfredo Arias—, ya toca pensar en la Liga y en el próximo partido que tenemos”, agregó.

Con evidente frustración por el resultado, el jugador insistió en que el grupo se va dolido por no haber alcanzado el objetivo, aunque aclaró que no hay tiempo para lamentarse. “Nosotros nos vamos hoy un poco golpeados, un poco tristes, porque teníamos las ganas y el deseo de clasificar. Planteamos en la cancha todo lo que trabajamos en la semana con el profe, logramos ganarlo —en los 90 minutos—, pero al final se va todo en los penales. Ahora toca pensar en lo que nos queda. No podemos seguir dolidos por lo mismo. Hay que pasar la página y pelear a muerte la Liga”, expresó.

El enfoque ahora es claro: concentrarse de lleno en la Liga II-2025, donde Junior pelea en la parte alta de la tabla. Enamorado lo dejó claro. “La idea era pasar de ronda, seguir con vida en este torneo y pelear también la liga, porque este equipo le apuntaba a ambos torneos. Ahora ya toca pensar en la Liga”, concluyó.