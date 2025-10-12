El pasado sábado 11 de octubre la Selección Colombia ganó 4 a 0 a México, en su primer juego amistoso de la fecha FIFA de octubre, en el AT&T Stadium.

Jhon Jáner Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero, fueron los responsables del marcador. Lucumí marcó por primera vez en la Selección.

Además, James Rodríguez, a sus 34 años, celebró sus 14 años de haber debutado en la Selección, con dos grandes asistencias.

Carlos Ramírez/EFE James Rodríguez, a sus 34 años, celebró sus 14 años de haber debutado en la Selección, con dos grandes asistencias.

James en el 2011 ingresó con la camiseta número ‘5’, y ahora luce la número ’10′ en cada compromiso colombiano.

Por su parte, Lucho igualó a los 20 goles de Tino Asprilla en Selección Colombia y subió en la tabla de máximos anotadores de la Tricolor, quedando cada vez más cerca de James y Falcao.

Agencia EFE Luis Díaz y Juan Fernando Quintero en el amistoso entre México

Sin embargo, además de los jugadores los que más disfrutaron fue la fanaticada, que de bando y bando llenaron el estadio.

En redes se hicieron virales videos donde se ven una gran trifulca entre los seguidores de México y el equipo neogranadino. Hubo fanáticos que se fueron a los golpes y se lanzaban cosas.

X @DallasTexasTV Trifulca en las gradas durante el partido amistoso de Colombia y México

Los presentes lanzaban improperios hasta que por fin llegó el personal de logística y logró separar a los hinchas y no pasó a mayores.

Para finalizar, con este triunfo Colombia sumó puntos en el Ranking FIFA pensando en lo que será el Mundial.