En la tarde de este sábado 11 de octubre circuló a través de redes sociales un enlace con una noticia relacionada sobre el supuesto fallecimiento del periodista deportivo Arsenio Estrada, la cual fue desmentida por sus familiares.

Dicho link señala que la noticia fue emitida por este medio; sin embargo, desde EL HERALDO queremos aclarar que la publicación no fue realizada desde nuestro portal web – www.elheraldo.co -. Al parecer, se trataría de manos inescrupulosas que intentan vincular a esta Casa Editorial con noticias falsas.

Vale mencionar que Arsenio Estrada es un reconocido periodista que se destaca en el cubrimiento de todas las noticias referentes al fútbol juvenil del Atlántico y el país. A través de su programa virtual ‘Deporte Espectacular’ cuenta la historia de los deportistas más jóvenes.

Además, cuenta con una amplia experiencia en cubrimiento de torneos Sudamericanos y Mundiales juveniles.

Para verificar cualquier noticia de EL HERALDO puede ingresar a nuestras plataformas digitales: www.elheraldo.co. y cuentas de redes sociales oficiales en Instagram, Facebook y X.