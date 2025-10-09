El colombiano Luis Díaz tuvo un gran comienzo en el Bayern Múnich, tras ingresar al equipo alemán en el pasado mercado de fichajes. La negociación se hizo con el club inglés Liverpool por un valor de 75 millones de euros.

El delantero guajiro buscaba su salida del Liverpool al no sentirse completamente querido, sin embargo, en Inglaterra está siendo bastante extrañado, al no encontrar un perfil parecido al suyo.

Su explosividad, dinamismo y la manera de hacer los goles no han sido reemplazables, ni siquiera por los millonarios fichajes que trajo Liverpool como Alexander Isak o Florian Wirtz, quienes aún no han mostrado su máximo potencial para reemplazar al colombiano.

En ese sentido, la salida de ‘Lucho’ ha sido tema de discusión en la prensa inglesa; incluso el medio inglés ‘Liverpool Echo’ recordó a Díaz y su gran aporte en el equipo, donde catalogan su ida como un golpe al rendimiento colectivo.

“El colombiano cuenta con seis goles y cuatro asistencias en sus primeros 10 partidos con el Bayern Munich luego de su transferencia por 65,5 millones de euros, y ya ganó su primer trofeo con los bávaros después de anotar el gol de la victoria en su debut contra el VfB Stuttgart en la Supercopa Franz Beckenbauer”, añadió el medio antes citado.

Liverpool Echo aseguró que “si los bávaros continúan ganando muchos trofeos esta temporada, con Díaz en el centro de la misma, y el pequeño problema del Liverpool se convierte en una crisis en toda regla, será un duro golpe para Anfield”.

Asimismo, manifestó que Liverpool en estos momentos tiene “dificultades frente al arco”, y justo en estos casos se necesita de un jugador de la talla de Luis Díaz para hacer que el equipo inglés salga a flote.