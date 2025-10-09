El campeón de pista Cristian Ortega Fontalvo recibió un nuevo impulso en su camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, le entregó una bicicleta de última generación, fabricada en fibra de carbono y valorada en 52 millones de pesos, cumpliendo así la promesa hecha al medallista durante su destacada participación en París 2024.

El emotivo momento se vivió durante el Consejo de Gobierno, donde Verano presentó la moderna bicicleta como símbolo del compromiso de su administración con los deportistas que enorgullecen al Atlántico en escenarios internacionales.

“Cristian representa el espíritu del Atlántico con su talento, disciplina y sueños cumplidos. Esta bicicleta es una herramienta para seguir conquistando victorias”, manifestó Verano quien aseguró que el deporte seguirá siendo una prioridad en su gobierno.

“Estamos para hacer realidad los sueños. Cristian es uno de nuestros referentes; se pasea por el mundo dejando en alto el nombre del Atlántico. Hoy, le entregamos lo que le prometimos y queremos que nos siga dando muchos triunfos. Es muy joven y esperamos verlo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en lo más alto. Esto es un reconocimiento a su esfuerzo”, agregó el gobernador.

El ciclista, integrante del programa Atleta Apoyado de Indeportes Atlántico, recibió el obsequio con emoción y gratitud.

“Gracias al gobernador Eduardo Verano y a Indeportes por todo su acompañamiento y apoyo. Me siento muy contento, feliz y agradecido con este gran respaldo. Ya tengo mi bicicleta que me acompañará en mis rutinas de entrenamiento en la ruta”, expresó Ortega Fontalvo.

Durante el acto, el pedalista recordó las palabras que el gobernador le dijo antes de su debut olímpico en París 2024. “Cuando estaba en París siempre pensé en lo que me dijo el ‘Gober’: ‘tienes que entrenar para tu segundo aire y ahí sacas ventaja’. Y eso hice, me preparé para dar el máximo y este apoyo me sigue impulsando para lo que viene llevando la bandera de mi departamento a todos los rincones del mundo”, expresó el deportista.

El director de Indeportes Atlántico, Iván Urquijo, destacó que la bicicleta no solo representa un respaldo deportivo, sino un símbolo de trabajo conjunto.

“Nos agrada mucho cumplirle el sueño a grandes deportistas. Cristian es uno de los mejores ciclistas de pista de Colombia y a nivel internacional. Junto a él siempre trabajamos el concepto de la bicicleta y todo se hizo como él quería, con materiales modernos y la última tecnología”, señaló.

El nuevo equipo del ciclista cuenta con tecnología de punta:

•Estructura completamente en fibra de carbono.

•Silla y ruedas con base de carbono.

•Manubrio integrado.

•Cambios electrónicos de 12 velocidades y cableado interno.

•Rodamientos cerámicos en las ruedas, caja central y dirección.

•Peso ultraligero de 7,1 kilogramos.

A sus 25 años, Cristian Ortega ha dejado una huella en el ciclismo colombiano. Obtuvo un Diploma Olímpico (7.º lugar en Keirin) en París 2024, siendo el primer ciclista de pista del Atlántico en competir en unos Juegos Olímpicos. También fue campeón del Kilómetro en la Copa de Naciones UCI de Glasgow 2022 y sumó títulos en Juegos Panamericanos Juveniles, Juegos Bolivarianos y Juegos Nacionales del Eje Cafetero 2023, donde conquistó el oro en Keirin.