En una noche cargada de tensión en el Wrigley Field, el lanzador colombiano José Quintana volvió a ver acción en los playoffs, esta vez con el uniforme de los Cerveceros de Milwaukee. A pesar de la derrota 4-3 ante los Chicago Cubs, su actuación dejó señales positivas tanto para el equipo como para su propio proceso de recuperación.

Quintana, oriundo de Arjona, fue llamado al relevo en los primeros compases del encuentro, luego de que el abridor Quinn Priester no lograra contener a la ofensiva rival. Los Cubs aprovecharon ese primer episodio para fabricar tres carreras que marcarían la diferencia en el resultado final.

Desde el montículo, Quintana respondió con temple y eficacia: trabajó durante tres episodios sin conceder anotaciones, permitió solo dos imparables y ponchó a un bateador. Fue una demostración de consistencia por parte del zurdo, quien recientemente dejó atrás una molestia en la pantorrilla izquierda que lo mantuvo alejado de la acción durante varias semanas.

Los Cerveceros intentaron igualar las acciones con jonrones solitarios de William Contreras y Willy Adames, pero el relevo de Chicago, encabezado por Adbert Alzolay, supo mantener a raya a la ofensiva visitante para evitar la eliminación en la serie.

Milwaukee aún mantiene ventaja de 2-1 en esta Serie Divisional de la Liga Nacional y buscará sellar su pase a la siguiente fase este viernes, ahora como local en el American Family Field.

Al final del encuentro, el manager Pat Murphy no escatimó elogios para Quintana: “Nos dio estabilidad cuando más lo necesitábamos. Tener a un brazo con su experiencia en estos escenarios siempre marca la diferencia”.

Para el colombiano, más allá del resultado, la noche representó un importante avance en su retorno competitivo, confirmando que está listo para contribuir en el momento más exigente de la temporada.