El deporte estudiantil del Atlántico dio un paso importante con una destacada participación en la Final Regional Caribe 1 de los Juegos Intercolegiados, celebrada recientemente en La Guajira, al lograr clasificar a cuatro Instituciones educativas a la gran Final Nacional 2025, que tendrá como sede principal al Valle del Cauca, específicamente las ciudades de Cali y Palmira.

Cuatro instituciones educativas del Atlántico consiguieron el codiciado primer lugar en sus respectivas disciplinas, asegurando su boleto directo a la final nacional. En Voleibol, el Colegio San José de Puerto Colombia se coronó campeón en la categoría femenina prejuvenil, mientras que el Colegio Jesús Maestro de Barranquilla hizo lo propio en el Voleibol masculino prejuvenil.

El Fútbol también fue protagonista en Dibulla: La I.E Técnica Comercial e Industrial de Palmar de Varela ganó en la categoría prejuvenil, y la I.E Adolfo León Bolívar Marenco de Suan se llevó el triunfo en la categoría juvenil.

La alegría y el orgullo fueron el común denominador entre los jóvenes deportistas. Desde Dibulla, Camilo Fontalvo, futbolista de Palmar de Varela, no ocultó su satisfacción por la clasificación a la final nacional en Cali y Palmira. “Muy contento con todo esto, por mi pueblo, mi colegio, feliz de lograr la clasificación. Esto no es cualquier cosa, es un sueño hecho realidad”, afirmó Camilo con emoción.

De igual forma, David Tapia, del Adolfo León Bolívar Marenco de Suan, agradeció el logro colectivo. “Primero la gloria a Dios, a mis profesores, compañeros, increíble el torneo que hicimos. Siempre será un orgullo representar nuestra tierra donde nacimos y de donde venimos”, expresó Tapia.

En Riohacha, sede del Voleibol, Nataly Montes del Colegio San José compartió su dicha por avanzar a la final nacional en el Voleibol prejuvenil femenino: “Muy contenta con mis compañeras, es una dicha, fueron partidos muy reñidos, muy intensos, feliz de ser campeonas del Caribe 1”.

Steven Berdugo, talento del voleibol masculino prejuvenil del Colegio Jesús Maestro, prometió un gran desempeño. “Orgullosos por la clasificación, fue una bonita competencia muy disputada, nos vemos en Cali”.

La representación del Atlántico en el Valle del Cauca será aún más numerosa en los deportes de conjunto. Por disposición nacional del Ministerio del Deporte, de acuerdo con el artículo 58 de la norma reglamentaria, parágrafo 1°, y según lo establecido en el Boletín Técnico No. 002, teniendo en cuenta las posiciones en el ranking a nivel nacional, el departamento sumará tres equipos adicionales en deportes de conjunto: la I.E.D María Inmaculada de Barranquilla en Balonmano femenino prejuvenil; el Liceo Mayor de Soledad en Balonmano femenino juvenil, y la I.E Nazareth Olaya de Barranquilla en Baloncesto 3x3.

La final nacional de los Juegos Intercolegiados se desarrollará del 20 de octubre al 8 de noviembre de 2025 en el Valle del Cauca. En esta oportunidad, Atlántico asistirá con una numerosa delegación que incluye tanto a los equipos de conjunto como a los deportistas clasificados en las disciplinas individuales.