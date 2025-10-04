El seleccionador nacional de México, Javier ‘el Vasco’ Aguirre, ha revelado la lista de jugadores que representarán al ‘Tri’ en los próximos encuentros amistosos frente a Colombia y Ecuador, destacando algunos regresos y nuevas oportunidades para varios futbolistas.

Entre los aspectos más llamativos de esta convocatoria se encuentra el retorno del arquero Carlos Acevedo y del delantero colombiano Julián Quiñones (nacionalizado mexicano), quienes no habían sido parte del grupo en recientes compromisos. Quiñones juega en el fútbol de Arabia Saudita.

La lista de convocados

Porteros: Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos).

Defensas: Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Ramón Juárez (América), Israel Reyes (América), Kevin Álvarez (América), Jorge Sánchez (Cruz Azul), César Montes (Lokomotiv Moscú), Johan Vásquez (Genoa) y Jesús Gallardo (Toluca).

Volantes: Orbelín Pineda (AEK Atenas), Alexis Gutiérrez (América), Érick Sánchez (América), Erik Lira (Cruz Azul), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Luis Romo (Chivas de Guadalajara), Diego Lainez (Tigres), Marcel Ruiz (Toluca).

Delanteros: Santiago Giménez (AC Milan), Julián Quiñones (Al Qadsiah FC) y Germán Berterame (Rayados).

Estos son los 24 convocados por Canadá: Jonathan David, la estrella

Arqueros: Maxime Crépeau, Pantemis y Dayne St. Clair.

Defensas: Zorhan Bassong, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Luc de Fougerolles, Richie Laryea, Niko Sigur y Joel Waterman.

Volantes: Ali Ahmed, Tajon Buchanan, Mathieu Choinière, Stephen Eustáquio, Ismaël Koné, Liam Millar, Jayden Nelson, Jonathan Osorio, Nathan Saliba y Jacob Shaffelburg.

Delanteros: Jonathan David, Promise David, Cyle Larin y Tani Oluwaseyi.