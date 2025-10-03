Terminada la Eliminatoria Sudamericana y conseguido el objetivo de clasificarse al Mundial 2026, el reto cambia. Ahora la mirada está puesta en la máxima cita orbital, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año, y para eso comienza el proceso de preparación con dos juegos amistosos: frente México y Canadá.

Es por eso que el técnico Néstor Lorenzo dio este viernes la lista de 25 jugadores convocados a la selección Colombia para esta fecha Fifa del mes de octubre, en la que verá acción el sábado 11 de octubre enfrentando a México (8 p.m.), en el AT&T Stadium de Dallas, Texas, y el martes 14 de octubre cuando rivalice con Canadá, en el Sports Illustrated de la ciudad de New Jersey.

La lista está conformada por la base de jugadores que lograron la clasificación al Mundial, con Luis Díaz y James Rodríguez como grandes referentes acompañados de los ya habituales Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Daniel Muñoz, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero, entre otros.

La gran novedad, sin duda alguna, es la presencia, por primera vez en el proceso Lorenzo, de Kevin Serna, mediocampista que viene destacándose en el Fluminense de Brasil.

También llama la atención el regreso de jugadores como Álvaro Montero, Yaser Asprilla, Johan Carbonero, Rafael Santos Borré y ‘el Cucho’ Hernández, este último anulado la pasada convocatoria, sin explicación alguna, siendo el único jugador colombiano que se destaca en las cinco grandes ligas del mundo, siendo goleador con el Real Betis de España.

Esta nueva convocatoria de Lorenzo cuenta con la presencia de cuatro jugadores costeños: los guajiros Álvaro Montero y Luis Díaz, el barranquillero Rafael Santos Borré y el samario Luis Suárez, la gran figura de ‘la Amarilla’ en el último duelo de la Eliminatoria ante Venezuela, en el triunfo 6-3 en el Monumental de Maturín.

No entraron en este llamado jugadores del proceso como el arquero Camilo Vargas (Atlas de México), los mediocampista Jhon Arias (Wolverhampton) y Jorge Carrascal (Flamengo) y el delantero Jhon Córdoba (FC Krasnodar).

La convocatoria completa es la siguiente:

Arqueros: Kevin Mier (Cruz Azul), David Ospina (Atlético Nacional) y Álvaro Montero (Vélez Sarsfield).

Defensas: Yerson Mosquera (Wolverhampton), Jhon Lucumí (Bolonia), Yerry Mina (Cagliari), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Álvaro Angulo (Pumas), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Andrés Román (Atlético Nacional), Johan Mojica (Mallorca).

Volantes: Kevin Castaño (River Plate), Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Juan Camilo Portilla (Talleres de Córdoba), Yaser Asprilla (Girona), Kevin Serna (Fluminense), Juan Fernando Quintero (River Plate), Jaminton Campaz (Rosario Central), James Rodríguez (Club León).

Delanteros: Luis Díaz (Bayern Múnich), Luis Suárez (Sporting de Lisboa), Juan Camilo Hernández (Real Betis), Johan Carbonero (Internacional de Porto Alegre), Rafael Santos Borré (Internacional de Porto Alegre).