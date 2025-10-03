Compartir:
Por:  Isaac Barrios Martínez

Después de ese tropiezo en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia ante América, en el estadio Metropolitano, Junior ya pasa la página y piensa en lo que será su juego ante Tolima, este domingo, a partir de las 5:15 p. m., por la jornada 14 de la Liga-II.

Es por eso que el equipo rojiblanco ha anunciado una promoción para las personas que vayan a asistir al ‘Coloso de la Ciudadela’ para presenciar este compromiso.

El club colocó, en sus redes sociales, a la venta las entradas. Toda persona que compre su boleta podrá ingresar a una mujer o un niño (el infante solo en tribuna oriental y occidental).

También aclara que los abonados recibirán su entrada extra para ingresar a la mujer o al niño y así estar presentes en el escenario deportivo.

El precio de las entradas es: norte y sur ($30.000), oriental ($50.000) y occidental ($100.000). Cabe recordar que a todas las entradas se les debe sumar el valor por el servicio de WArena, tiquetera que maneja las entradas del club.