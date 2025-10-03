Después de ese tropiezo en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia ante América, en el estadio Metropolitano, Junior ya pasa la página y piensa en lo que será su juego ante Tolima, este domingo, a partir de las 5:15 p. m., por la jornada 14 de la Liga-II.

Es por eso que el equipo rojiblanco ha anunciado una promoción para las personas que vayan a asistir al ‘Coloso de la Ciudadela’ para presenciar este compromiso.

El club colocó, en sus redes sociales, a la venta las entradas. Toda persona que compre su boleta podrá ingresar a una mujer o un niño (el infante solo en tribuna oriental y occidental).

🎉⚽ ¡El domingo el Metro es en familia!



👉 Por la compra de tu boleta, ingresa con una mujer o un niño totalmente GRATIS.

🙌 Además, rifaremos camisetas, balones y regalos de nuestros patrocinadores.



📅 Junior vs Tolima

🕔 Domingo 5 de octubre – 5:15 P.M.

🏟 Estadio… pic.twitter.com/jp9YIGjo7A — Junior FC (@JuniorClubSA) October 3, 2025

También aclara que los abonados recibirán su entrada extra para ingresar a la mujer o al niño y así estar presentes en el escenario deportivo.

El precio de las entradas es: norte y sur ($30.000), oriental ($50.000) y occidental ($100.000). Cabe recordar que a todas las entradas se les debe sumar el valor por el servicio de WArena, tiquetera que maneja las entradas del club.