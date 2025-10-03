Pese a que Junior sufrió una dura derrota 2-1 ante América, este jueves, en el estadio Metropolitano, el mediocampista Guillermo Celis siente que el equipo puede remontar este marcador adverso en el Pascual Guerrero.

“Fue la única jugada del primer tiempo donde no hicimos bien la presión. Lo que dice el profe, hay veces que te llegan y no te concretan, nos llegaron una vez y nos llegaron. Tal vez pude ir más fuerte, no quise hacer penal porque estaba dentro del área. Es doloroso perder un partido así por todo el esfuerzo que hicimos. Dimos todo, creamos las situaciones. Es difícil explicar un resultado de estos porque es un partido extraño. Nos salen en la única jugada que no presionamos. Esto es fútbol, la serie está abierta, podemos ir a ganar a Cali sin ningún problema. Ahora tenemos un partido importante ante Tolima en el que buscaremos acercarnos a la clasificación”, destacó en rueda de prensa.

“Una lástima que no hayamos podido convertir un gol rápido para tener un poco más de tranquilidad. Después fuimos como pudimos, siempre para al frente, porque eso nos inculca siempre el profe. Con las fuerzas que nos quedaban, porque ha sido un desgaste tremendo. No son excusas, ellos fueron más eficaces, más efectivos. La serie quedó abierta, pudimos convertir un gol que nos deja con vida y vamos con la esperanza de voltear el marcador porque somos Junior”, complementó.

El centrocampista sincelejano reconoció que no fue el mejor de los partidos, pero que ellos saben perfectamente lo que tienen que corregir.

“Nosotros los jugadores cuando uno juega mal nadie tiene que decírselo, porque nosotros lo sabemos. Esa autocritica de saber cuándo no realizamos un buen partido, lo sabemos. Muchas veces nos vimos superados por un equipo de segunda división, pero fue más por actitud. El equipo entró fuerte, dinámico, generando peligro. Si hubiéramos convertido hubiese sido un partido diferente. Vino el segundo gol, con rebeldía intentamos seguir hacia adelante”, manifestó.

“No creo que un jugador de fútbol entre a una cancha a querer hacer las cosas mal. Este es nuestro trabajo, nos pagan por esto. Es nuestra vida, por lo que nos pagan, nos apasionan. Tenemos malas noches, somos seres humanos y nos equivocamos, pero no creo que sea con intención. Cuando jugamos mal lo aceptamos, lo reconocemos, pero no creo que sea el caso. Faltó más efectividad”, añadió.

Por último, Guillermo Celis aseguró que él nunca va a querer salvarse solo y que esto es un trabajo grupal.

“Yo jamás voy a querer salvarme solo, yo soy un miembro más de este equipo que ha conformado el profe. Todos tenemos las mismas ganas, el mismo deseo. En lo personal, y sé que mis compañeros tratamos de dar lo mejor. Es un tema más de comunicación. A veces el compañero no puede estar con la misma energía, quizás a veces es un error más mío. Cuando yo salgo a hacer esa presión dejo un espacio atrás y ese espacio no los puede ocupar otro rival. No llegué con el ímpetu que debo llegar en la jugada del primer gol, uno siempre quiere hacer las cosas bien, yo soy un jugador honesto, independientemente del rival, la camiseta, del equipo con el que esté trabajando. Asumo cuando me equivoco, mantengo el equilibrio porque esta es la vida de nosotros”, concluyó.