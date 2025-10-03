Ocho atlanticenses —siete jugadores y un integrante del cuerpo técnico— fueron convocados a la Selección Colombia de Fútbol Playa que participará en la Liga de Desarrollo Evolución de Conmebol, torneo que se llevará a cabo en Brasil a partir del 8 de octubre.

Los jugadores, que hacen parte del Club Deportivo Caribbean Sun, integran la nómina nacional en dos categorías. En la Sub-20 fueron confirmados Justin Sierra, Kevin Ángel, Ain Zharack Urieles, Sebastián Pizarro y Samuel Álvarez, mientras que en la categoría de Mayores destacan Julio Pantoja y Esleider De Ávila, llamados a defender la camiseta tricolor en esta competencia internacional.

A la lista se suma el preparador físico Carlos Ruíz Ramírez, especialista en entrenamiento físico-cognitivo, quien forma parte del cuerpo técnico nacional. Ruíz, vinculado a la selección desde hace varios años, estuvo en la misma nómina que los jugadores Pantoja y De Ávila en el histórico proceso que clasificó por primera vez a Colombia al Mundial de Emiratos Árabes Unidos 2023.

Bajo la dirección técnica de Santiago Alzate, los convocados realizan en Barranquilla su fase de preparación antes de viajar a territorio brasileño, donde enfrentarán a las selecciones de Perú, Venezuela, Ecuador y Brasil.

El fútbol playa colombiano, tras esta cita internacional, se enfocará en la competencia que entregará el nombre del club que representará al país en la Copa Libertadores de la disciplina, certamen que organiza Difútbol y que reúne a más de 12 equipos nacionales.