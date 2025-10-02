Radamel Falcao García vuelve a estar en lo más alto del panorama internacional. El histórico delantero samario fue incluido en el ranking de los 100 mejores jugadores del siglo XXl, listado publicado por la reconocida revista inglesa FourFourTwo.

El ‘Tigre’ ocupa la posición 54 y es el único colombiano dentro de esta prestigiosa selección, que reúne a las máximas figuras del balompié mundial en las últimas dos décadas. Su capacidad goleadora, la influencia en equipos de elite y la huella que dejó en cada club fueron factores determinantes para este reconocimiento.

Falcao escribió páginas doradas en el futbol con camisetas como las de Rivver Plate, Porto, Atlético de Madrid y Mónaco, donde se convirtió en referente y figura indiscutida. Más adelante defendió los colorees de Manchester United, Chelsea y Galatasaray, antes de cumplir el sueño de vestir la camiseta de Millonarios en el futbol colombiano.

El delantero samario es recordado como uno de los atacantes más letales de la era moderna, con Porto fue máximo goleador y campeón de la Europa League en 2021, un año después, con Atlético de Madrid repitió la hazaña y levantó también la Supercopa de Europa, con la actuación brillante ante el Chelsea. En el Móncaco lideró un proyecto que alcanzo las semifinales de la Champions League, dejando una huella imborrable en el futbol francés.

En la Selección Colombia, Falcao es símbolo indiscutible, máximo artillero histórico y protagonista en la clasificación al Mundial de Brasil 2014, torneo que marcó el regreso del país a la élite del fútbol.

El ranking de FourFourTwo es encabezado por Lionel Messi, campeón del mundo en Catar 2022, seguido por Cristiano Ronaldo. El top 5 lo completan Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Ronaldinho, mientras que en el top 10 figuran nombres de leyenda como Zidane, Henry, Neuer, Kaká y Luis Suárez.

Hoy, desde Miami, donde disfruta de su vida familiar tras culminar su paso por Millonarios, el ‘Tigre’ sigue siendo motivo de orgullo: su nombre queda inscrito como el futbolista colombiano más importante del siglo XXI.