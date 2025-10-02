El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, felicitó por su “resilencia” al presidente de la Asociación Palestina de Fútbol (PFA), Jibril Rajoub, con quien se reunió este jueves en Zúrich, en la sede de la FIFA, para tratar la situación actual en Oriente Medio.

Leer también: La FIFA deja en manos de la UEFA la posible suspensión de Israel

Al igual que en la reunión del Consejo de la FIFA celebrada este mismo jueves, Infantino insistió en “utilizar el poder del fútbol para unir a las personas en un mundo dividido”, a través de una publicación en su cuenta de Instagram en la que aparece posando junto al presidente de la PFA.

“Como organización futbolística, la FIFA no puede resolver problemas geopolíticos, pero puede y debe promover el fútbol en todo el mundo aprovechando sus valores unificadores, educativos, culturales y humanitarios. Todos debemos promover la paz y la unidad, especialmente en el contexto de las trágicas circunstancias que se viven en Gaza”, subrayó.

Leer también: La Fifa descarta medidas contra Israel: No podemos resolver problemas geopolíticos

El Consejo de la FIFA no adoptó ninguna decisión contra la Federación de Israel en la primera reunión después de que la Federación Palestina y el grupo de expertos de la ONU, entre ellos la relatora para Palestina, Francesca Albanese, le pidieran la suspensión de la selección de aquel país de las competiciones internacionales “como respuesta al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado”.

En la reunión, a la que asistieron como observadores el presidente de la Asociación Suiza, Peter Knabel, el presidente de la Asociación Europea de Clubes (ECA), Nasser Al-Khelaifi, y el presidente del Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento, Bruno Chiomento, se designaron también miembros para los Comités Permanentes recién creados para el período 2025-2029.

La selección de Israel disputa la fase de clasificación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Es tercera del grupo I, con nueve puntos después de cinco partidos, detrás de Noruega (15) e Italia (9) y delante de Estonia y Moldavia. Jugará su próximo encuentro el día 11 en Noruega y visitará a Italia el día 14.