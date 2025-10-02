El Crystal Palace logró vencer a domicilio por 0-2 al Dinamo de Kiev en su debut europeo, gracias a un gran partido del español Yeremy Pino, que dio dos asistencias, en la primera jornada de la Liga Conferencia 2025-2026 este jueves.

Leer también: La Fifa descarta medidas contra Israel: No podemos resolver problemas geopolíticos

El equipo que dirige el austriaco Oliver Glasner, ganador de la Community Shield ante el Liverpool el pasado mes de agosto, se impuso al cuadro ucraniano con los tantos del colombiano Daniel Muñoz y del inglés Eddie Nketiah en un encuentro que pudo haber terminado en goleada.

Los actuales terceros clasificados de la Premier League (12 puntos), por detrás de Arsenal (13) y Liverpool (15), son uno de los favoritos para conquistar la quinta edición de la Liga Conferencia, junto con el Fiorentina y el Rayo Vallecano.

¡GOL SUDAMERICANO EN LA CONFERENCE LEAGUE! El colombiano Daniel Muñoz marcó de cabeza el 1-0 del Crystal Palace sobre Dinamo Kiev.



📺 Toda la #UECL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/r3L3pvfJgy — SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2025

Los italianos, subcampeones en dos ocasiones (2023 y 2024), consiguieron ganar por 2-0 ante el Sigma Olomouc de República Checa con goles de Roberto Piccoli y Cher Ndour, una victoria necesaria tal y como están en la Serie A, decimosextos con tres unidades y a un solo punto del descenso.

Leer más: Dodgers 8, Rojos 4: la novena de Ohtani avanza a la Serie Divisional

Los españoles en cambio, que llevaban sin pisar competiciones europeas desde el curso 2000/2001, resolvieron su partido contra el Shkendija de Macedonia del Norte con un sólido 2-0 en el Estadio de Vallecas gracias a los tantos de Unai López y Fran Pérez.

También destacaron en la jornada la goleada del Zrinjski bosnio, primer líder de la clasificación, por 5-0 ante el Lincoln de Gibraltar. Por detrás le sigue el AEK Larnaca chipriota, que le endosó un 4-0 al AZ Alkmaar neerlandés, mientras que en tercera posición está el Lech Poznan polaco (4-1 ante el SK Rapid austriaco).