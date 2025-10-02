Los campeones Dodgers de Los Ángeles cumplieron con lo previsto al barrer en dos partidos a los Rojos de Cincinnati, mientras que Padres, Guardianes y Yanquis lograron victorias para forzar un decisivo tercer encuentro en sus series de comodines en la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.

El puertorriqueño Kiké Hernández anotó dos carreras e impulsó una, el dominicano Teoscar Hernández produjo dos y el venezolano Miguel Rojas tuvo una anotada y una remolcada para contribuir este miércoles con el triunfo de los Dodgers sobre los Rojos, que les otorgó el pase a la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Mookie Betts impulsó tres por los Dodgers (2-0), quienes a partir del sábado enfrentarán a los Filis de Filadelfia en la siguiente fase de los ‘playoffs’.

Los Rojos (0-2), quienes contaron con tres producidas por Sal Stewart, tendrán que esperar hasta el próximo año para ampliar sus aspiraciones en la postemporada de la MLB.