Cuando Brayan Rocchio conectó una línea profunda hacia el jardín derecho en la octava entrada, Progressive Field contuvo la respiración por un instante, hasta que la pelota aterrizó en las gradas y el estadio estalló en euforia. El jonrón solitario del joven venezolano no solo le dio la ventaja a los Guardianes sobre los Tigres, sino que escribió un nuevo capítulo en su incipiente leyenda de octubre.

Con ese batazo clave, Rocchio puso arriba a Cleveland en el Juego 2 de la Serie del Comodín de la Liga Americana, que terminó con un contundente 6-1 a favor de los locales. El triunfo obliga a un tercer y decisivo juego este jueves, a las 12:08 p. m., también en Progressive Field.

Rocchio, de apenas 24 años, hizo historia con su cuadrangular: es el primero en dar un jonrón de ventaja en la octava entrada o más tarde en un juego de eliminación en toda la historia de la postemporada de Cleveland.

Pero Rocchio no estuvo solo. Los Guardianes abandonaron su tradicional juego de pelota pequeña y apostaron por el poder en una noche crucial. George Valera abrió el marcador con un jonrón solitario en el primer inning ante el abridor de Detroit, Casey Mize, y más tarde Bo Naylor también se voló la cerca, completando una noche de tres cuadrangulares para Cleveland.

Con esta victoria, los Guardianes se unen a un grupo reducido: solo cuatro equipos antes habían perdido el Juego 1 en una serie de comodines al mejor de tres y logrado forzar un tercero — todos jugando en casa. Dos de ellos lograron completar la remontada.

Después de una sorpresiva racha en septiembre que los metió en la postemporada contra muchos pronósticos, los Guardianes vuelven a demostrar que no están listos para despedirse. Su viaje mágico sigue vivo, al menos por un día más.