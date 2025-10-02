El Manchester United ha cerrado el fichaje del defensor colombiano Cristian Orozco, de apenas 17 años, considerado una de las grandes promesas del fútbol juvenil sudamericano. El jugador se unirá oficialmente al club inglés en julio de 2026, una vez cumpla la mayoría de edad, como lo establece la normativa internacional de transferencias de menores.

La noticia fue adelantada por el periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano, quien confirmó que el United pagará un millón de dólares por el pase del joven talento. El principal beneficiado de la operación será Fortaleza CEIF, club con el que Orozco tiene vínculo actualmente, aunque el Rojo F.C., equipo antioqueño donde inició su formación, también recibirá un porcentaje por derechos de formación.

“El Manchester United ya ha sellado y firmado un acuerdo para fichar al talentoso colombiano de 17 años, Cristian Orozco. Tarifa de transferencia de US$1 millón desde Fortaleza en acuerdo válido a partir del verano de 2026. #MUFC Los abogados aprobaron todos los contratos y el acuerdo fue coordinado por el líder scout Antonaccio. Aquí vamos”, escribió Fabrizio en un post en su cuenta oficial en la red social X.

La gestión del traspaso estuvo a cargo de Giuseppe Antonaccio, líder del área de scouting del Manchester United para América, y responde a la estrategia del club de incorporar jóvenes con proyección, como ya lo hizo anteriormente con jugadores como Alejandro Garnacho y Kobbie Mainoo.

¿Quién es Cristian Orozco?

Cristian Orozco nació el 13 de julio de 2008 en Valledupar. A los 14 años dejó su ciudad natal para unirse al Rojo F.C., un proyecto deportivo y social con sede en el municipio de Guarne (Antioquia), enfocado en brindar oportunidades a jóvenes en contextos vulnerables.

Allí, bajo la dirección de entrenadores como Campo Elías Santacruz, Álvaro ‘El Polaco’ Escobar y Carlos Quintero, el defensor comenzó a destacar por su madurez táctica, liderazgo en el campo y versatilidad para jugar tanto en defensa como en la mitad del campo.

Actualmente es el capitán de la selección Colombia Sub-17, que participará en la próxima Copa Mundial de la categoría, en la que enfrentará a Alemania, El Salvador y Corea del Norte, en el Grupo G. Su liderazgo en el equipo nacional y su crecimiento deportivo lo han convertido en una de las figuras a seguir en el torneo.

Con este movimiento, Cristian Orozco se convertirá en el segundo colombiano en vestir la camiseta del Manchester United, luego del paso del samario Radamel Falcao García en la temporada 2014-2015.

Aunque su llegada oficial al club inglés será dentro de dos años, su fichaje ya genera altas expectativas en el entorno del United y del fútbol colombiano, que celebra la proyección internacional de uno de sus talentos más prometedores.