Independiente Barranquilla afronta este viernes uno de los partidos más cruciales de la temporada, cuando reciba a Sabaneros, en el coliseo Sugar Baby Rojas, desde las 7:30 p.m., en el marco de la fecha 12 de la Liga BetPlay de Fútbol Sala.

Más que un simple encuentro, se trata de una verdadera final anticipada que enfrenta a dos viejos rivales con aspiraciones serias al liderato del torneo.

El equipo barranquillero llega con el impulso de una contundente victoria 7-2 como visitante frente a Gremio Samario, un resultado que consolidó su posición en la parte alta de la tabla. Con 27 puntos, el cuadro currambero comparte el primer lugar con Real Antioquia, mientras que Sabaneros lo sigue muy de cerca con 26 unidades, lo que convierte este choque en un duelo directo por la cima y una oportunidad para marcar diferencia en la recta final del campeonato.

El venezolano Anduver Zambrano ha sido una de las figuras destacadas en el conjunto local, gracias a su eficacia goleadora en las últimas fechas. Su rendimiento ha sido clave en el buen momento que atraviesa el equipo, aportando soluciones ofensivas en los momentos decisivos.

El ambiente promete ser electrizante, con una afición que ha respondido durante todo el torneo y que se espera juegue un papel determinante este viernes. Independiente ha hecho un llamado a sus seguidores para que llenen las gradas y se conviertan en ese jugador número seis que impulse al equipo en un partido que puede marcar el rumbo definitivo de la fase regular.