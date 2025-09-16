El Bayern Múnich inicia este miércoles 17 de septiembre su camino en la Champions League 2025/26 enfrentando al Chelsea, actual campeón del mundo, en uno de los duelos más esperados de la primera jornada.

Luis Díaz ha manifestado que levantar la Champions es uno de sus mayores sueños y espera comenzar con pie derecho.

El guajiro conoce muy bien a los “blues”, pues los enfrentó en ocho ocasiones durante su etapa en el Liverpool, con un saldo de tres títulos, dos goles y apenas una derrota.

📌 𝐍𝐨𝐜𝐡𝐞 𝐦𝐚́𝐠𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐚 ✨



Nos vemos el miércoles para el #FCBCHE 🏟️ pic.twitter.com/VgaW2ppgrj — FC Bayern München Español (@FCBayernES) September 14, 2025

“Lucho” llega motivado por ese historial y espera aportar en su debut oficial en la competencia con el Bayern.

Asimismo, el cuadro alemán parte como uno de los grandes favoritos al título tras un arranque perfecto en la Bundesliga, donde lidera la tabla luego de golear 5-0 al Hamburgo el fin de semana.

🔴 En nuestro idioma: Así fue el último entrenamiento antes del esperado debut de mañana en la @LigadeCampeones 🌟



➡️ https://t.co/xZMWRP9BDC pic.twitter.com/p7cGOATPQI — FC Bayern München Español (@FCBayernES) September 16, 2025

Por su parte, el Chelsea se ubica en la quinta casilla de la Premier League y viene de empatar 2-2 contra el Brentford.

El partido lo podrá ver por ESPN y Disney+ a las 2 de la tarde, hora de Colombia.