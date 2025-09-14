Historia pura. La vallenata Natalia Linares conquistó la medalla de bronce en la prueba de salto largo en el Mundial de Atletismo, el cual se está disputando en Tokio, Japón.

La cesarense estuvo a la altura del reto que tuvo en este certamen orbital, que reúne a lo mejor del atletismo del mundo. La deportista de nuestro país consiguió una marca de 6,92, logrando no solo el tercer puesto del podio, sino también quebrar su récord personal.

La colombiana no pudo contener su emoción después de finalizada la prueba y se le salieron las lágrimas. Además se puso un sombrero vueltiao y se colocó la bandera colombiana.

La atleta colombiana compartió el podio en esta prueba con con la estadounidense Tara Davis Woodhall, quien impuso una marca de 7,13 y fue medalla de oro; y con la alemana Malaika Mihambo, que marcó 6,99, quedando muy cerca de lo que registró la deportista de nuestro país.

“Sabía que si igualaba o mejoraba mi mejor marca personal podría competir por las medallas. Tenía mucha confianza en todo el trabajo duro que habíamos hecho para llegar a esto. Caterine Ibargüen me abrió las puertas al atletismo, ella es mi ídolo. Hemos llorado y sufrido a lo largo de los años, pero hoy estamos de celebración”, dijo Linares en conferencia de prensa.

Esta fue la décima presea que consiguió el país en toda su historia de los mundiales. La nacida en Valledupar sigue así el legado de la gran Caterine Ibargüen, quien ganó dos medallas de oro, una de plata y dos de bronce en el salto triple.

¡QUE MOMENTO 🥹! Así fue el último salto y la celebración de Natalia para quedarse con la medalla de bronce en el MUNDIAL de atletismo.



¡Para la historia 💛💛💙❤️‍🔥! pic.twitter.com/ZFBzVSju8I — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) September 14, 2025

Los oros de Eider Arévalo (20 km marcha. Londres 2017), Caterine Ibargüen (triple salto. Moscú 2013 y Pekín 2015) y Luis Fernando López (20 km marcha. Daegu 2011); las platas de Flor Denis Ruiz (jabalina. Budapest 2023), Anthony Zambrano (400 metros. Doha 2019), Caterina Ibargüen (triple salto. Londres 2017) y los bronces de Natalia Linares (longitud. Tokio 2025), Caterine Ibargüen (triple salto. Doha 2019 y Daegü 2011).

Así las cosas, la atleta de solo 22 años sigue haciendo su camino en el mundo del atletismo y ya registra grandes resultados contra las mejores deportistas de su modalidad.