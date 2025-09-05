La Selección Colombia aseguró su lugar en el Mundial 2026 tras vencer a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Este triunfo tuvo como grandes protagonistas a Luis Díaz y James Rodríguez. El extremo guajiro fue determinante con una asistencia y llegó a siete goles en la Eliminatoria, lo que lo convierte en el máximo goleador del equipo.

Por su parte, James sumó y se mantiene como líder en asistencias con cinco pases de gol. “De eso se trata la vida, el fútbol. Si no lo intentas no lo vas a conseguir”, expresó Díaz tras el encuentro, dejando ver la emoción de lo que será su primer Mundial.

Jeisson Gutierrez Luis Díaz y James Rodríguez celebrando el gol ante Bolivia.

James, en cambio, afrontará su tercera participación. El desempeño de ambos no pasó desapercibido en Alemania, pues el Bayern Múnich, club en el que Díaz juega actualmente y donde James brilló en el pasado con cinco títulos, dedicó varias publicaciones para celebrar la clasificación de los colombianos.

En su cuenta en español de X, el equipo usó la frase de la canción de Ryan Castro, El ritmo que nos une: “¡Qué calidoso, qué mostro, qué jugador!”, junto a una gráfica en la que resaltaron a Lucho sin olvidar a James.

¡Qué calidoso, qué mostro, qué jugador! 🪄@LuisFDiaz19 y la @FCFSeleccionCol se clasificaron oficialmente al MUNDIAL 2026 🇨🇴 pic.twitter.com/5XyvCVXkWH — FC Bayern München Español (@FCBayernES) September 5, 2025

“Luis Díaz asegura boleto al Mundial con Colombia”, acompañado de una foto de ambos futbolistas.

Finalmente, en su página web, el Bayern destacó: “A falta de una jornada para el final de las eliminatorias sudamericanas, Lucho y sus compañeros ya no pueden ser desplazados de un puesto en la clasificación para el torneo del próximo año”.