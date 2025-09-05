Emotivo momento. Sin duda alguna James Rodríguez vivió un partido bastante especial ante Bolivia. Y no solo por su gol, que sirvió para abrir el camino de la goleada 3-0, sino que también, al parecer, habría sido su último juego oficial con la selección Colombia en el estadio Metropolitano.

Leer también: En medio de la felicidad, una tristeza: James Rodríguez se despidió de Barranquilla

Antes que el juego terminara, el cucuteño se vio emocionado y cerca de que se le salieran las lágrimas en el banco de suplentes. Veía con alegría el poder alcanzar su tercera clasificación a un Mundial de fútbol, el cual, será, con bastante seguridad, el último que dispute como profesional.

“Cuando era niño soñé con todas estas cosas. Creo que se cumplió casi todo. Es un orgullo grande, es un Mundial más, y esperamos llegar bien. Este pueblo se merece todo esto”, destacó ante los medios de la FCF después del partido.

Cuando salió reemplazado en el segundo tiempo, el futbolista salió en medio de miles de aplausos y se besó el escudo de Colombia mostrando su agradecimiento con todo el público presente.

Leer más: James supera a Falcao y se convierte en el máximo goleador de Colombia en Eliminatorias

Ya después que pasó más de una hora del compromiso, con el estadio ya vacío, el hombre del León de México saltó al gramado de juego, se sentó en la mitad de la cancha en modo de reflexión y emoción por el objetivo alcanzado.

Esto se ha hecho viral en todas las redes sociales y ha quedado como una muestra más de que fue el último partido del mediocampista con ‘la Amarilla’ por la Eliminatoria Sudamericana.