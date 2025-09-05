El Estadio Metropolitano estalló de alegría al minuto 31, cuando James Rodríguez apareció para romper el cero frente a Bolivia.

El capitán de la Selección Colombia recibió un centro desde la derecha y, sin pensarlo dos veces, remató de primera con su pierna menos hábil, la derecha, para vencer al arquero Carlos Lampe y poner el 1-0 parcial en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La jugada nació tras un rebote cazado por Luis Díaz, quien cedió el balón a Santiago Arias en la banda. El lateral mandó un centro medido y ahí estaba James, con la frialdad de los grandes, para darle a la ‘tricolor’ la ventaja en un partido que hasta ese momento era cerrado y lleno de tensión en el medio campo.

Jeisson Gutierrez James Rodríguez y Luis Díaz festejando el gol de Colombia.

El grito de gol hizo temblar las tribunas del ‘Metro’, que volvió a vivir una noche de Eliminatorias con sabor a fiesta.

Un nuevo récord en Eliminatorias

El tanto frente a Bolivia no fue uno más en la carrera del mediocampista cucuteño. Con este gol, James alcanzó los 14 en Eliminatorias sudamericanas, superando a Radamel Falcao García y convirtiéndose en el máximo artillero colombiano en la historia de estas competiciones.