La selección Colombia tiene todo listo para enfrentarse a Bolivia en el estadio Metropolitano, por la jornada 17 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial 2026.

El equipo nacional solo necesita ganar para poder asegurar su cupo en el certamen ecuménico que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En el terreno de juego se reflejó lo que todos esperábamos. Un dominio absoluto por parte del equipo nacional, que la verdad no encontraba mucha resistencia en su rival.

Todo fue de los nuestros en la primera etapa. La primera llegó a los siete minutos. Jhon Córdoba recibió un balón y remató, pero el balón se fue por encima de la portería.

Un minuto después, Santiago Arias mandó un buen centro al que Luis Díaz no pudo llegar con claridad. El asedio nacional siguió y a los 12 minutos James Rodríguez mandó un buen centro, el guajiro cabeceó y Lampe salvo.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo intentaban por todos los lados, pero sin tener la suficiente claridad. A los 23’ el hombre del Bayern se inspiró por izquierdo, dejó en el camino a dos rivales y mandó un centro que encontró a James, el cucuteño cabeceó y Lampe salvo.

Pasaban los minutos y los aficionados se desesperaban, pero el tanto de la tranquilidad llegó a los 30’. Arias le mandó un buen pase a James, el volante remató con derecha y anotó el 1-0.

El primer tiempo finalizó con más ataques colombianos que no llegaron a un buen final, pero que ratificaron esa superioridad del equipo nacional.

Colombia forma así: Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Jhon Córdoba y Luis Díaz.

MINUTO A MINUTO

7. Pelota larga en el área que Córdoba alcanza y remata con izquierda, sin el ángulo más cómodo, pero demasiado arriba.

8. Taquito de James y proyección De Santiago Arias y ‘pase de la muerte’ que Luis Díaz no atina a rematar.

12. Gran centro de James y cabezazo de Lucho que Lampe salva en la raya.

13. Remate de Ríos que Lampe rechaza, el rebote le queda a Córdoba y un defensor se aviva y evita que aproveche.

16. Tiro libre sorpresivo de Miguel Terceros que casi se mete en el arco de Vargas. Salió desviado por muy poco.

23. Luis Díaz encara, elude a su marcador y envía un centro que James intercepta con un cabezazo con sello de gol. Lampe, nuevamente, rescató en la raya.

30. Gol de Colombia. Luis Díaz toma un balón, la cede nítida por derecha a Santiago Arias, que avanza y se la sirve a James Rodríguez. El 10 anota con un remate de pierna derecha que se le mete ajustado al palo izquierdo de Lampe.

40. Centro venenoso de James que Dávinson roza con su testa y nuevamente Lampe aparece bien ubicado y deteniendo el balón.

42. Cabezazo de Díaz tras centro de Arias que se va por encima del travesaño.